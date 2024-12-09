اكتشفوا كل جديد حول “ثبتها الان” تردد قناة وناسه الجديد 2025 علي كافه الأقمار الصناعية وكيفيه ضبطها علي جهازك المنزلي - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:09 مساءً - تعتبر قناة وناسة من القنوات المخصصة للأطفال حيث تجمع بين الترفيه والتعلم من خلال الموسيقي الجميلة والصور الكارتونية الطريفة، وحققت قناة وناسة مشاهدات كثيرة ولقت نجاح باهر وبحث عنها الكثير من الإباء والامهات ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نعرض لكم الترددات الخاصة بقناة وناسة.

تردد قناة وناسه

يهتم الكثير من الأهالي بالبحث عن تردد قناة وناسة للأطفال وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن تردد هذه القناة لما لها من أهمية عند أطفالهم وسوف نعرض لكم تردد القناة علي كافه الأقمار الصناعية “عرب سات ونايل سات”.

تردد قناة وناسه علي النايل سات

تم توفير تردد قناة وناسة الجديد علي القمر الصناعي نايل سات وهو:

ليكون تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

بينما معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح هو: 5/6.

تردد قناة وناسه علي عرب سات

تم توفير تردد قناة وناسة الجديد علي القمر الصناعي عرب سات وهو:

ليكون تردد قناة وناسة هو: 11270.

بينما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفيه ضبط قناة وناسة علي جهازك؟

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتثبيت القناة علي جهازك بسهولة وهي: