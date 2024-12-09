اكتشفوا كل جديد حول حملها لاطفالك مجاناً.. تردد قناة توم وجيري 2025 Tom and Jerry علي جميع الأقمار الصناعية ومتابعة أمتع المغامرات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:09 مساءً - يبحث الكثير عن تردد قناة توم وجيري للأطفال ،حيث تعتبر توم وجير يمن أشهر قنوات الأطفال الموجودة في العالم العربي ،وتعرض القناة العديد من المغامرات الجديدة والمتنوعة بين القط والفار التي تجذب انتباه الطفل اليها وتعلقه بها ،كما تعرض العديد من الأفلام الكرتونية الأخرى المتنوعة من الفار الطباخ وغيرها ،لذلك يبحث عنها الكثير من الأمهات عبر محركات البحث ،وتتميز القناة بأنها تعمل علي مدار 24 ساعه للأطفال بجانب كونها مجانية ،وسوف نعرض اليكم من خلال هذا المقال تردد قناة توم وجيري 2025.

تردد قناة توم وجيري 2025 علي النايل سات

اليكم تردد قناة توم وجيري علي القمر الصناعي نايل سات.

التردد الجديد للقناة : 12149.

معامل الاستقطاب للقناة: أفقي.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة الصوت والصورة: HD

تردد قناة توم وجيري 2025 علي العرب سات

التردد الجديد للقناة: 11315.

معامل الاستقطاب للقناة: أفقي.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة الصوت والصورة: HD.

خطوات تحميل قناة توم وجيري علي جهاز الرسيفر