اكتشفوا كل جديد حول اضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل والعرب سات واستمتع بحلقات المؤسس عثمان الموسم السادس - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:09 مساءً - تعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من القنوات الرائدة التي نجحت في استقطاب اهتمام محبي الدراما التركية في العالم العربي، لا سيما متابعي المسلسل التاريخي الشهير “المؤسس عثمان”،، يروي المسلسل قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان بن أرطغرل، مبرزًا الصراعات والتحديات التي واجهها في سبيل بناء دولته، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية.

تنوع برامج قناة الفجر

لا تقتصر قناة الفجر على عرض الدراما التركية، بل تقدم مجموعة من البرامج المتنوعة التي تشمل االمسلسلات التاريخية والدرامية، والبرامج الثقافية والحوارية، ووثائقيات وأفلام تاريخية، وهذا التنوع يعزز مكانة القناة كخيار رئيسي لمحبي الأعمال الدرامية المتنوعة والمميزة، ومن أبرزها مسلسل قيامة عثمان الذي يتم إذاعته يوم الأربعاء من كل أسبوع

تردد قناة الفجر الجزائرية

حرصت قناة الفجر على توفير تجربة مشاهدة مميزة من خلال بثها بجودة عالية عبر الأقمار الصناعية المختلفة، ما يجعلها متاحة لجمهور واسع. إليك تردداتها على أشهر الأقمار:

اسم القمر نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

يمكن ضبط تردد قناة الفجر على القمر الصناعي العرب سات من خلال اتباع ما يلي:

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 5000

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: HD.

خطوات تثبيت قناة الفجر

تثبيت القناة على جهاز الاستقبال سهل للغاية باتباع الخطوات التالية: