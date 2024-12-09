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اسماء المعتقلين في سجن صيدنايا 2013 “المفرج عنهم” كشف المسجونين بالسجن السوري وبيانات السجناء - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول اسماء المعتقلين في سجن صيدنايا 2013 “المفرج عنهم” كشف المسجونين بالسجن السوري وبيانات السجناء - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:29 مساءً - الآن ابحث بالإسم عن كافة المعتقلين في السجون السورية، ونتابع معكم رابط اسماء المعتقلين في سجن صيدنايا، السجن الشهير الذي كان به آلاف المعتقلين في عهد بشار الأسد، وبعد سقوط النظام، وهروب بشار إلى موسكو، تم فتح السجون والإفراج عن كافة المسجونين به، ويمكنكم الآن تسجيل الدخول ومتابعة الأسماء عن قرب، حيث تشكل تلك الأمور شئ هام للجميع، خاصة المسجونين منذ عشرات السنين.

ولعل رغيد الططري هو من أهم الأسماء المفرج عنهم من تلك السجون، حيث أمره حافظ الأسد من قبل بضرب حماة بالطيران، ولكن الطيار رفض الأمر، مما أدى لإعتقاله في السجون منذ 43 عام، والآن يعتبر عميد الطيارين السوريين، وتم الإفراج عنه، والعديد من الفيديوهات على منصات التواصل الإجتماعي، تبين لحظة الإفراج عن المعتقلين، وخاصة بعد عشرات السنوات في السجون تحت الأرض.

كشف اسماء المعتقلين في سجن صيدنايا

تابع هذا الرابط، وذلك للإستعلام عن كافة أسماء المسجونين

الكشف السابق يوضح الأسماء والمكان الخاص به، والرقم الخاص بالكشف، وتفاجأ الجميع ببعض الأسماء، وكانوا يظنون أنهم متوفين، ولكن اتضح أنهم على قيد الحياة، وانتهى عهد بشار الأسد، بعد أن قامت المعارضة بإنشاء العديد من القوات، وزحفت على سوريا في العديد من المدن، وبدأت بحماة وادلب وريف دمشق ودرعا، ثم تم الزحف إلى دمشق العاصمة، مما أدى إلى فرار بشار الأسد، بعد أن كانت أسرته سافرت إلى موسكو الأسبوع الماضي، ولكن سافر بشار من خلال القاعدة العسكرية الروسية في سوريا.

العديد من الأخبار تجدها عن السجناء من خلال منظمة العفو الدولية، وتابع الرابط السابق، يمكنكم البحث من خلال الكشف برقم السجين، أو كذلك الرمز الخاص به، وتابع الآن كشف المعفو عنهم والمفرج عنهم من السجون السورية، عبر الكشوفات السابق عرضها لكم الآن.

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