الرياضة - 06:26 - بعد قرار «المركزي».. حدود استخدام البطاقات المدفوعة مقدما في بنكَي «الأهلي ومصر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:26 مساءً - أبقى البنك المركزي المصري على الحدود القصوى اليومية والشهرية لعمليات السحب والتحويل والمشتريات على البطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الهاتف المحمول، دون تغيير.

وبلغ أقصى حد للسحب النقدي أو التحويل المالي أو المشتريات عبر بطاقات الدفع المسبق أو خدمات الدفع باستخدام محافظ الهاتف المحمول للأفراد في عمليات السحب والتحويل والمشتريات عبر البطاقات المدفوعة مقدما عند 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري عند 200 ألف جنيه.

بطاقات الدفع المسبق أو المدفوعة مقدما هي بطاقة دفع إلكترونية يتم تغذيتها مقدما من قبل العملاء، وتكون غير مرتبطة بحساب بنكي، يمكن استخدامها في معاملات السحب والايداع النقدي من ماكينات الصراف الآلي وشراء السلع والخدمات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو مواقع التجارة الإلكترونية استقبال التحويلات

البطاقات المدفوعة مقدماً في البنك الأهلي المصري

يطرح البنك الأهلي المصري ثلاث بطاقات مسبقة الدفع هي "بطاقة ميزة المدفوعة مقدما" و"بطاقة فيزا أو ماستركارد المدفوعة مقدما" و"بطاقة ميزة المدفوعة مقدما الموحدة للجامعات"، بحد أقصى للسحب النقدي اليومي والشراء المحلي 30 ألف جنيه، وحد استخدام يومي محلي 60 ألف وشهري يصل إلى 200 ألف جنيه.

تكلفة إصدارها 30 جنيها، المصاريف السنوية على البطاقة 20 جنيها، مصاريف إصدار بدل تالف أو فاقد 20 جنيها، معافاة من رسوم السحب النقدي والإيداع من ماكينات صراف البنك الأهلي المصري، 5 جنيهات رسوم السحبة الواحدة من ماكينات البنوك الأخرى.

البطاقات المدفوعة مقدما في بنك مصر

يقدم بنك مصر 3 بطاقات مسبقة الدفع، هي حوالتي والهدايا وفيزا إنترنت.

تعطي بطاقات الدفع المسبق في بنك مصر حد أقصي شهري للشراء من خلال الإنترنت 400 ألف جنيه، وسحب نقدي 30 ألف جنيه يوميا و100 ألف شهريا.

تبلغ تكلفة إصدارها 85 جنيها، ويتاح إصدار بطاقة واحدة للعميل، وتصل تكلفة إصدار بطاقة بدل فاقد أو تالف إلى 30 جنيها، معافاة من رسوم السحب النقدي والإيداع من ماكينات صرافة بنك مصر، 5 جنيهات رسوم السحبة الواحدة من ماكينات البنوك الأخري.