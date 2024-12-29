الرياضة - 07:06 - تصل القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار غدا الاثنين 30 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - تصل القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار غدا الاثنين 30 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - 5 يناير.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد في قصر الدوبارة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - 5 يناير.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد في قصر الدوبارة - أخبار كلمتك

نابولي يفوز على فينيزيا ويواصل الاقتراب من متصدر الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

نابولي يفوز على فينيزيا ويواصل الاقتراب من متصدر الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

محمد هنيدي يقدم شخصية الشرير لأول مرة بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

محمد هنيدي يقدم شخصية الشرير لأول مرة بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد عدم السماح بعودة مستشفى كمال عدوان للعمل مجددا - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد عدم السماح بعودة مستشفى كمال عدوان للعمل مجددا - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة وصادمة بشأن قيام عصابة بالهجوم على امرأة بتعز أثناء نومها - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة وصادمة بشأن قيام عصابة بالهجوم على امرأة بتعز أثناء نومها - أخبار كلمتك

السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة أسوان - أخبار كلمتك

السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة أسوان - أخبار كلمتك

الكهرباء: 9.3% زيادة في نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

الكهرباء: 9.3% زيادة في نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

الصحة: صندوق "التعويض عن المخاطر" يتحمل تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية - أخبار كلمتك

الصحة: صندوق "التعويض عن المخاطر" يتحمل تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

محلل سياسي: مستقبل المنطقة مرهون بتحركات إسرائيل وإيران - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:35 مساءً - قال المحلل السياسي محمد أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن مستقبل المنطقة يقف على صفيح ساخن، حيث تتوقف التطورات على الملفات التي أشعلتها إسرائيل، وعلى ما سيتم الاتفاق عليه بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فيما يتعلق بمستقبل النظام الإيراني.

 

رسائل نتنياهو للشعب الإيراني 

وأشار أبو شامة، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن نتنياهو صرّح مرتين متتاليتين في رسائله للشعب الإيراني بأنه يتمنى زوال النظام الإيراني، كما ألمح إلى التخطيط أو الدعم لزعزعة استقرار إيران داخليًا.

 

التخلص من النظام الإيراني

وأوضح: أن نتنياهو يرى أن تحقيق أهدافه في السلام والأمان لشعبه في إسرائيل يتطلب التخلص من النظام الإيراني، الذي يشكل تهديدًا كبيرًا عبر دعم جبهات المقاومة المختلفة.

 

دعم جبهة غزة 

وأضاف أن إيران، عبر حلفائها في المنطقة، واصلت دعم جبهة غزة طوال العام الماضي، وكان في مقدمة هذه التحالفات حزب الله، الذي ما زال يمثل قضية معقدة في الجنوب اللبناني.

 

انتهاك إسرائيل الهدنة في جنوب لبنان 

وأشار إلى أن إسرائيل تستمر في انتهاك الهدنة المتفق عليها مع الحكومة اللبنانية، بذريعة أن حزب الله ما زال يحتفظ ببعض البؤر العسكرية، مؤكدًا أن إسرائيل تركز جهودها على استهداف الأنفاق والقضاء على أسلحة حزب الله في جنوب لبنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اصطدام قطار بشاحنة إطفاء في فلوريدا بأمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق