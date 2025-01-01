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الشرطة الأمريكية تقتل منفذ هجوم نيو أورليانز - أخبار كلمتك

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الشرطة الأمريكية تقتل منفذ هجوم نيو أورليانز - أخبار كلمتك

الشرطة الأمريكية تقتل منفذ هجوم نيو أورليانز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 05:20 مساءً - أبلغ مسؤولون من قوات إنفاذ القانون أن المشتبه في ارتكابه حادث الدهس وإطلاق النار في مدينة نيو أورليانز قتل بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

 

حادث دهس في أمريكا

وأكدت الشرطة في نيو أورليانز أن سائق الشاحنة الصغيرة الذي صدم حشدا من المحتفلين برأس السنة في المدينة الأمريكية،   حاول دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وقالت المسؤولة في الشرطة آن كيركباتريك خلال مؤتمر صحفي عقب الهجوم الذي أوقع 10 قتلى على الأقل، إن السائق "كان عازما بشدة على التسبب في مجزرة".

 

عبوة ناسفة بدائية الصنع في موقع عملية الدهس


وأشارت إلى أنه أطلق النار من سيارته على شرطيين متسببا بإصابة اثنين منهما حالتهما مستقرة.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المحققين عثروا على عبوة ناسفة بدائية الصنع في موقع عملية الدهس.

وقالت أليثيا دنكان من الإف بي آي خلال مؤتمر صحفي بعد الهجوم: "نعمل على التأكد مما إذا كانت هذه العبوة قابلة للاستخدام أم لا".

ولم تحدد هيئة الطوارئ وقت الهجوم، لكن من المؤكد أن المنطقة كانت مكتظة بالأشخاص الذين كانوا يحتفلون بليلة رأس السنة في الحي التاريخي الشهير المعروف بـ الحي الفرنسي.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن شهود قولهم إن شاحنة كانت تسير  بسرعة كبيرة  صدمت الحشد قبل أن يقفز سائقها ويبدأ في إطلاق النار، ما دفع الشرطة إلى الرد. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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