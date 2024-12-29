اقتراحات النواب توافق على إنشاء مشروع شارع مصر في «إدكو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:26 مساءً - ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن استغلال عدد من قطع الأراضي في إدكو لإنشاء مشروعات على غرار مشروع (شارع مصر306) للشباب.

وأشار النائب خلال الاجتماع إلى أن "شارع 306"، واحدا من أهم المشروعات الاستثمارية لصندوق "تحيا مصر"، ويمثل تطورا كبيرا في دعم الشباب لمشروعاتهم في ضوء توجه الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد زين الدين، أن شارع 306 حقق نجاحات كبيرة في العديد من المحافظات، خصوصا وأنه يعتمد على المشروعات الصغيرة لاستغلال طاقة الشباب من ناحية، ومن ناحية أخرى استغلال المساحات الكبيرة المهملة في بعض الأحياء.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بها العديد من المناطق التي يمكن استغلالها في هذا المشروع مثل:

1 - الجهة البحرية: أرض محصورة بين الطريق الدولي الساحلي وطريق الخدمات.

2 - الجهة الغربية مع جنوب المدينة: أرض محصورة بين شارع خيرت والسكة الحديد.

3 - منطقة طريق إدكو- دمنهور من الناحية الجنوبية "موقف إدكو الجديد".

واقترح محمد زين الدين، أن الاهتمام بهذا المشروع، على أن يكون التقديم عن طريق الوحدة المحلية مقابل إيجار شهري، على أن يتم توفير الأمن خدمات الأمن، والنظافة، والمياه والكهرباء.

وقال عضو مجلس النواب: هذا المشروع سيكون استغلال لطاقة الشباب واستثمار الأماكن لخلق متنفس جيد للمواطنين، إلى جانب العمل على توفير فرص عمل.

من جهته أعلن حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، الموافقة على المقترح، مشيرا إلى أنه تم تحديد موقعين لإقامة المشروع، الأول الأرض المحصورة بين شارع خيرت والسكة الحديد، والثاني منطقة طريق إدكو - دمنهور من الناحية الجنوبية "موقف إدكو الجديد".

وأعلن عمل محضر تنسيق، فضلا عن عمل المقايسات، وفي انتظار التمويل اللازم من المحافظة، لاستكمال أعمال التخطيط، وكذلك الترفيق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وردا على مقترح النائب محمد زين الدين، بقيام الشباب المتقدمين بعمل الرسومات الخاصة بمشروعاتهم، أكد سكرتير عام البحيرة، أن المحافظة لا تمانع في ذلك، إلا أن سيتم ذلك بعد الانتهاء من أعمال التخطيط وتوصيل المرافق.

وفي نهاية الاجتماع، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى إنشاء مشروع شارع مصر في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بناء على الطلب المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين.

وأوصت اللجنة، بضرورة تولي الإسكان عمل التخطيط اللازم للمنطقتين في إدكو، وتوفير توصيل المرافق، بالتنسيق مع محافظة البحيرة.