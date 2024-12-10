اكتشفوا كل جديد حول حقيقة وجود زيادة في حساب المواطن وموعد صرف الدفعة 85 شهر ديسمبر - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:04 صباحاً - الان موعد نزول حساب المواطن 2024 شهر ديسمبر ورابط الاستعلام عنه عبر موقع وزارة الموارد البشرية يزداد بحث المواطنون عنه في هذه الساعات، حيث يقترب العد التنازلي على توفير الدفعة الجديدة للمستحقين، ويعد هذا البرنامج من أهم برامج الدعم المالي التي تقدمها الوزارة للفئات المحتاجة، حيث يهدف إلى مساعدة الأسر على مواجهة الأعباء الاقتصادية من أجل تلبية احتياجات أفرادها الأساسية، وفي السطور التالية نعرفكم على توقيت صرف الدفعة القادمة للمستحقين، كما نوضح لكم كيفية الاستعلام عن الأهلية.

الان موعد نزول حساب المواطن 2024 شهر ديسمبر

يرغب الكثير من المواطنين في المملكة في التعرف على موعد نزول الدفعة 85 من حساب المواطن لشهر ديسمبر، حيث يتم صرف الدفعات في يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولا يحدث تأخير أو تغيير في هذا الموعد إلا إذا صادف عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية وبالنسبة لموعد الدفعة القادمة فإنه يوافق يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، وبالتالي سيتم صرف المستحقات في موعدها المحدد دون تأخير.

شروط حساب المواطن

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد حددت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لاستحقاق مساعدات هذا البرنامج، ومن أبرز هذه الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يقيم داخل المملكة.

ألا يتخطى دخل الأسرة الحد المانع لاستحقاق البرنامج.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن ديسمبر 2024

بعد أن أوضحنا موعد صرف حساب المواطن لشهر ديسمبر 2024 يجب أن نشير إلى الرابط الرسمي الذي خصصته وزارة الموارد البشرية لتسهيل عملية الاستعلام عن أهلية المواطنين لاستحقاق الدفعة 85، وكل ما عليك فعله للاستعلام عن الأهلية هو اتباع هذه الخطوات البسيطة:

قم بالنقر على رابط برنامج حساب المواطن. أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك لتسجيل الدخول. من القائمة الرئيسية، اختر المدفوعات المالية. سجل رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص. اضغط على أيقونة الاستعلام. انتظر ثواني حتى تظهر النتيجة التي توضح أهليتك لاستحقاق الدفعة المالية من عدمه.

حقيقة وجود زيادة في راتب حساب المواطن

بعد انتشار أنباء حول وجود زيادة في رواتب حساب المواطن شهر ديسمبر الجاري وصرف دفعتين بدلا من دفعة واحدة، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن عدم صحة هذه الأنباء، وأن الدفعة يتم صرفها بشكلها المعتاد كل شهر ويتم إيداعها في موعدها بدون أي تأخير.