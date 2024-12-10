أجدد اغاني الأطفال المسلية.. استقبلها عند تثبيت تردد قناة عمو يزيد 2024 الجديد - كلمتك نيوز

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:13 صباحاً - يبحث بعض الآباء والأمهات عن تردد قناة عمو يزيد الجديد لعام 2024، التي تقدم محتوى جديد ومشوق ينال إعجاب جميع الأطفال، تعمل قناة عمو يزيد بشكل مستمر على مدار اليوم دون انقطاع أو تشويش، وتتميز بجودة عالية في الصوت والصورة، يعود ذلك إلى استخدام القناة لأحدث التقنيات والوسائل المتاحة، تعد قناة عمو يزيد محطة مخصصة لبث محتوى الأطفال، حيث تبث عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وهي واحدة من أهم وأشهر قنوات الأطفال في الساحة الفضائية اليوم، من خلال موقعنا إقرأ نيوز، نستعرض لكم المزيد من التفاصيل حول تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024واستعدوا لاستقبال الجهاز، تابعونا.

تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024/2025، يرغب العديد من الآباء والأمهات في معرفة تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024/2025، نظرا لما توفره القناة من محتوى مميز وهادف، يمكن ضبط التردد على القمر الصناعي نايل سات من خلال المعلومات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

بينما التردد: 10922.

أما معدل الاستقطاب: عمودي.

بينما معدل الترميز: 27500.

بالنسبة لجودة القناة: HD.

أما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة عمو يزيد على عرب سات

يمكنك ضبط تردد القناة على عرب سات من خلال اتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

بينما التردد: 10923.

أما معامل الاستقطاب: عمودي.

بالنسبة لجودة القناة: hd.

أما معدل الترميز: 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ للقناة: 43.

خطوات التثبيت علي إشارة تردد قناة عمو يزيد 2024

تعمل قناة عمو يزيد بشكل مجاني دون الحاجة إلى أي تشفير أو دفع رسوم اشتراك، القناة تحظى بشهرة كبيرة وشعبية واسعة، وقد انتشرت بشكل كبير في الدول العربية المختلفة، تقدم القناة محتوى فريد من أفلام الكرتون والأناشيد والرسوم المتحركة والأغاني والآن سنوضح لكم خطوات تنزيلها على الجهاز.