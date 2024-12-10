بأسهل طريقة online .. إنشاء حساب في بنك الخرطوم بالخطوات واهم الشروط - كلمتك نيوز

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:04 صباحاً - إنشاء حساب في بنك الخرطوم عبر الهاتف، قدم بنك الخرطوم خدمات إلكترونية للمواطنين السودانيين، مما يتيح لهم إمكانية التعامل دون الحاجة للذهاب إلى المركز الرئيسي، وذلك حفاظا على سلامتهم في ظل الحروب المنتشرة في البلاد، وبات المواطنون يستفسرون عن كيفية فتح الحسابات، وسنقوم بالإجابة على كافة استفساراتهم من خلال هذا المقال عبر موقع “اقرا نيوز”، لذا تابعوا القراءة في الأسطر التالية.

خطوات إنشاء حساب في بنك الخرطوم عبر الهاتف

أصبح بإمكانك الآن فتح حساب في بنك الخرطوم بسهولة تامة عبر هاتفك المحمول من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الخرطوم.

إذا لم يكن لديك حساب مسبق، عليك إنشاء حساب جديد كعضو في الموقع.

ثم قم بملء معلوماتك الشخصية بدقة.

من القائمة الرئيسية في الموقع، اختر “الخدمات الإلكترونية”.

اضغط على “إنشاء حساب جديد” للانتقال إلى المرحلة التالية.

اختر نوع الحساب الذي تود فتحه، مثل حساب جاري أو حساب توفير وغيرها.

يرجى إدخال المعلومات المطلوبة منك بشكل صحيح ودقيق.

أرفق الوثائق المطلوبة من خلال الموقع.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات، سيقوم البنك بمراجعة طلبك وسيتواصل معك لإكمال باقي الإجراءات.

تساعد هذه الخدمة العديد من المواطنين السودانيين، خصوصا المغتربين، في تسهيل حياتهم اليومية، إذ أنهم قد لا يتمكنون من الذهاب إلى فروع بنك الخرطوم بسبب انشغالاتهم الآن، يمكنهم فتح حساباتهم بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى البنك شخصيا، مما يوفر الوقت والجهد.

الشروط اللازمة لفتح حساب في بنك الخرطوم

تم وضع مجموعة من المتطلبات التي يجب تلبيتها لفتح الحساب، وهي:

تسديد الرسوم اللازمة لفتح الحساب، والتي تبلغ حوالي 10 آلاف جنيه سوداني.

قم بتعبئة استمارة فتح الحساب عن طريق إدخال جميع المعلومات المطلوبة.

عدم وجود حساب بنكي لدى المتقدم بنفس الاسم.

المستندات اللازمة لفتح حساب في بنك الخرطوم

تتمثل أهم الوثائق اللازمة لفتح حساب في بنك الخرطوم فيما يلي: