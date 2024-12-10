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بدء العد التنازلي .. إيداع حساب المواطن لشهر ديسمبر 2024 في حسابات المستفيدين اليوم - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول بدء العد التنازلي .. إيداع حساب المواطن لشهر ديسمبر 2024 في حسابات المستفيدين اليوم - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 12:39 صباحاً - بدء العد التنازلي على موعد صرف حساب المواطن لشهر ديسمبر 2024 من قبل وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا البرنامج يعد من أهم المبادرات المالية التي تقدمها الحكومة لدعم المواطنين وتحسين ظروفهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والارتقاء بمستوى معيشتهم وتوفير الحاجات الأساسية، ونعرفكم في هذا المقال على موعد نزول الدفعة الجديدة من هذا البرنامج.

الان موعد صرف حساب المواطن لشهر ديسمبر 2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة عن موعد ايداع حساب المواطن هذا الشهر ديسمبر 2024، حيث يتم صرف دفعات هذا البرنامج بصفة دورية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وبهذا يكون موعد الدفعة القادمة يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الحالي ولا يصادف هذا اليوم أي عطلة رسمية أو إجازة داخل البلاد، وسوف تبدأ عمليات إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين في جميع البنوك السعودية بما فيها بنك الراجحي عند تمام الساعة 12:00 صباحًا، ويمكن للمستفيدين متابعة حساباتهم البنكية للتأكد من وصول دفعتهم المستحقة في المواعيد المحددة.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن 2024

بعد أن ذكرنا موعد نزول حساب المواطن في حسابات المستفيدين لهذا الشهر، يجب أن نشير إلى أن وزارة الموارد البشرية بالمملكة قد وضعت مجموعة من الضوابط الأساسية التي يجب توافرها في المستفيدين لضمان إيصال المساعدات المالية للمستحقين، ومن أهم الشروط اللازمة توافرها ما يلي:

  1. يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  2. لابد من الإقامة الدائمة داخل المملكة وتقديم ما يثبت ذلك مثل عقد الإيجار أو فواتير الخدمات.
  3. يجب أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18 سنة عند تقديم الطلب.
  4. يجب ألا يتعدى دخل الأسرة الشهري 20 ألف ريال سعودي.
  5. لا يتم منح دفعات هذا البرنامج للأشخاص المقيمين داخل مساكن الإيواء الحكومية أو السجون.
  6. يجب تقديم جميع الأوراق المطلوبة من الوزارة.

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