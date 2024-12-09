اكتشفوا كل جديد حول قفزة سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في جميع محلات الصاغة المصرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:19 مساءً - هناك العديد من حالات البحث علي معرفة سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية، وذلك خصوصا من جميع الشباب المقبلين علي الزواج في الفترة الأخيرة لهم، وبعد الارتفاع الكبير الذي شهده الذهب في مراحلة الأخيرة الا ان في هذا التوقيت مرتفع بنسبة بسيطة في الوقت الحالي، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية من خلال متابعة هذا المقال.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

استمرت حالات البحث من جميع المستثمرين والمواطنين علي معرفة سعر الذهب علي مدار اليوم، واليكم الاسعار علي النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم ليكون 4337 جنية مصري.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم ليكون 3795 جنية مصري.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم ليكون 3253 جنية مصري.

وصل سعر الجنية الذهب اليوم الي 30360 جنية مصري.

تأتي مصنعية التاجر من 80 الي 120 جنية وذلك للعيار 18، بينما تصل مصنعية التاجر للعيار 21 من 50 الي 70 جنية.

سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء

نتعرف علي سعر سبيكة ذهب اليوم علي الشكل التالي: