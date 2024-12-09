اكتشفوا كل جديد حول ازرعي زيتون في بيتك ووفري!.. خطوات بسيطة لزراعة الزيتون في المنزل بدون مجهود - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:19 مساءً - الزيتون من الأشجار التي تحمل رمزية خاصة في كل بيت، فهو ليس مجرد نبات، بل شجرة مباركة ذكرت في القرآن الكريم، ولها فوائد صحية لا حصر لها، وامتلاك شجرة زيتون في المنزل ليس فقط وسيلة لتزيين المساحة الخضراء لديك، بل يوفر لك أيضا ثمار طازجة طبيعية يمكنك الاستفادة منها لصنع الزيتون المخلل أو حتى استخراج زيت الزيتون النقي، وقد يبدو الأمر صعبا للوهلة الأولى، لكن الحقيقة أن زراعة الزيتون في البيت من البذور أمر بسيط وسهل، ولا يتطلب أدوات زراعية معقدة أو خبرة كبيرة في الزراعة، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التجربة ستوفر عليك تكلفة شراء الزيتون من السوق، وتمنحك متعة حقيقية في متابعة شجرة تنمو أمام عينيك حتى تصل إلى مرحلة الإثمار.

تجهيز بذور الزيتون للزراعة

اختيار البذور المناسبة: احرص على اختيار بذور من زيتون طبيعي غير معالج بالمحاليل الكيميائية.

تنظيف البذور: اغسل البذور جيدا بالماء لإزالة أي بقايا من اللب

تكسير القشرة الخارجية: استخدم ورقة صنفرة أو أداة حادة لخدش القشرة الخارجية للبذرة برفق: فهذا يساعدها على الإنبات بشكل أسرع.

نقع البذور: ضع البذور في ماء فاتر لمدة 48 ساعة لتسريع عملية الإنبات.

خطوات زراعة بذور الزيتون في المنزل

المواد المطلوبة:

وعاء زراعة (أصيص) بعمق لا يقل عن 30 سم

تربة زراعية غنية ومخلوطة بالرمل لتسهيل التصريف.

ماء للري.

الطريقة:

املأ الوعاء بالتربة المناسبة مع ترك مساحة صغيرة في الأعلى.

اصنع حفرة صغيرة بعمق 2-3 سم وضع بذرة الزيتون فيها.

غطي البذرة بالتربة برفق، ثم اسقها بكمية معتدلة من الماء.

ضع الوعاء في مكان يتعرض لأشعة الشمس المباشرة يوميا لمدة 6-8 ساعات.

العناية بشجرة الزيتون حتى الحصاد

الري: الزيتون لا يحتاج إلى كميات كبيرة من الماء؛ قم بريه مرة أو مرتين أسبوعيا حسب حاجة التربة.

التسميد: استخدم سماد طبيعي مثل الكمبوست مرة كل شهرين لتعزيز نمو الشجرة.

التقليم: بعد أن تبدأ الشجرة بالنمو، قم بتقليم الأغصان الزائدة لتشجيعها على إنتاج ثمار أكثر.

التوقيت: عادة ما تبدأ شجرة الزيتون المزروعة من البذور بإنتاج الثمار بعد 3-5 سنوات من الزراعة.

مميزات زراعة الزيتون في المنزل