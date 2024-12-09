اكتشفوا كل جديد حول موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 osman عبر تردد قناة ATV التركية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:19 مساءً - موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 يبحث عنه الالاف من محبي الاعمال الدرامية التاريخية وخاصة بعد الاعلان عن البرومو الدعائي الخاص بالحلقة والذي أوضح أن تلك الحلقة ستكون مليئة بالاحداث المثيرة على غرار الحلقات الماضية، حيث أصبح مسلسل قيامة عثمان واحدا من أشهر المسلسلات التركية التي لها قاعدة جماهيرية في جميع اقطار الوطن العربي بفضل قصته الفريدة التي تدور حول تأسيس الدولة العثمانية، واليكم موعد مسلسل قيامة عثمان عبر قناة ATV التركية الناقلة له.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

وقد تم الاعلان عن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 قبل انطلاق الموسم الحالي، حيث تعرض حلقة جديدة من المسلسل بشكل أسبوعي عبر تردد قناة ATV التركية وذلك في مساء يوم الاربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، علما بأن تلك القناة تعرض الحلقات باللغة التركية، كما يتم اعادة العرض عبر تردد قناة الفجر الجزائرية في مساء يوم الخميس في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكنك استقبال وضبط تردد قناة ATV التركية على جهاز الريسيفر الحاص بك والاستمتاع بكل حلقات المسلسل التركي الاشهر على الاطلاق قيامة عثمان، وذلك من خلال ادخال تلك الاحداثيات على جهاز الريسيفر الخاص بك:

القمر الصناعي: ترك سات

التردد: 11628

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

الجدير بالذكر أن مسلسل قيامة عثمان بطولة نخبة من كبار نجوم الدراما التركية وهم:”بوراك أوزجيفيت، راغب سافاش، ديدام بالشين، وجلال آل، عائشة جول جوناي، ونور الدين سانماز”، وقد شهدت الحلقة الماضية من المسلسل عدد من الاحداث الشيقة والمثيرة، كان على رأسها عودة شخصية حليمة التي ظهرت مجددًا في دور “بويينا”، ابنة صوفيا.