اكتشفوا كل جديد حول الان مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 36 على تردد كل القنوات الناقلة في حلقة فتح مصر - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:34 مساءً - الان مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 36 على تردد كل القنوات الناقلة نوضحه مع حضراتكم الان فى ظل ارتفاع عمليات البحث على جوجل بشكل مؤخر حول تلك الحلقة لكونه يعتبر مسلسل صلاح الدين الأيوبي من افضل واشهر الاعمال التي تبث فى تركيا وأكثرها تحقيقاً لنسب مشاهدات لهذا الامر سنوضح مع حضراتكم الان كل ماهو متعلق حول تلك الحلقة الان.

الان مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 36

مسلسل صلاح الدين اليوم الاثنين الموافق ميلادياً اليوم التاسع من ديسمبر نصبح على موعد مع عرض الحلقة الجديدة من المسلسل الذي يعتبر من انجح واشهر الاعمال الدرامية التي تبث وتنقل فى تركيا، حيث يعرض المسلسل بشكل أسبوعي فى مساء يوم الاثنين من كل اسبوع فى عرض اول قبل ان يتم عرضها عبر شاشات قناة الفجر الجزائرية والقنوات المتخصصة فى نقل المسلسل، عليه سنوضح مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال ترددات القنوات المسؤولة عن نقل تلك الحلقة الان.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الايوبي

يذاع المسلسل التركي صلاح الدين الايوبي فى مساء يوم الاثنين من كل اسبوع وذلك عبر شاشات تي ار تي وان التركية وغيرها من القنوات المسؤولة عن نقل تلك الحلقة على نحو الرموز والترددات التالية:

رقم التردد: 10922

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الاستقطاب: عمودي

رقم الترميز: 27500

جودة الصوت والصورة: HD

رقم التردد: 11470

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الاستقطاب: عمودي

رقم الترميز: 27500

رقم معامل تصحيح الخطأ: 6/5

جودة الصوت والصورة: HD

عن اهم احداث حلقة اليوم فسوف نتابع فتح دولة مصر على يد شيركوه وغيرها من الاحداث المهمة والشيقة.