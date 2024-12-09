اكتشفوا كل جديد حول اضبطها الان تردد قناة MBC مصر الجديد 2024 لمتابعة أقوى البرامج المتنوعة على مدار اليوم - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:34 مساءً - تردد قناة ام بي سي MBC مصر الجديد من أهم الترددات التي يتم البحث عنها في الفترة الأخيرة، خاصة أنها أصبحت من أبرز القنوات التي تعرض محتوى متنوع ولا تركز على محتوى معين، حيث تعرض الكثير من البرامج الممتعة والأفلام العربية والأجنبية، هذا إلى جانب بعض المباريات الهامة على شاشتها.

قناة ام بي سي مصر

قناة ام بي سي مصر قناة مجانية تماما لا تحتاج إلى دفع اشتراك شهري لمتابعتها، كما أنها من أقوى القنوات الفضائية العربية الموجودة في الفترة الأخيرة، وما زاد من قوتها عرضها أهم المباريات للبطولات العالمية والقارية، حيث تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة للغاية خاصة وقت عرض هذه المباريات، بالإضافة إلى البرامج الرياضية التي يتم عرضها من قبل ألمع نجوم الرياضة وأبرز المذيعين ومقدمي البرامج المحترفين.

تردد قناة MBC مصر الجديد 2024

نستعرض معكم التردد الجديد لقناة ام بي سي مصر والذي تزايد البحث عنه بشكل كبير من تحديث هذا التردد في الآونة الأخيرة من قبل إدارة القناة لكي يتم استقبالها بجودة عالية على مستوى كل من الصوت والصوره، واليكم بيانات التردد..

تردد القناة:

القمر الصناعي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6

استقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

يمكنكم الان متابعة أبرز البرامج الشيقة المميزة التي يتم عرضها على شاشة هذه القناة التي تعد أهم القنوات الموجودة في ساحة القنوات الفضائية سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، حيث تستمر سلسة البرامج والأفلام والمسلسلات العربية والتركية والأجنبية، والتي لا يشعر الفرد أمامها بأي ملل.