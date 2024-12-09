تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال الخاص بنا - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:34 مساءً - تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أشهر القنوات الفضائية التي تعرض محتواها حيث تخصص عرضها لمحتوى يعمل على عرض عالم الطبيعة والحيوانات، حيث ان القناة معروفة بعروضها المميزة ومن خلال مقالنا سنتعرف على تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال الخاص بنا.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتنوع عرضها لمحتواها ما بين مغامرات شيقة في حياة الحيوانات، ويتم استكشاف أسرار البحر والمحيطات، كما انها تعمل على عرض الحياة البرية بما في ذلك المغامرات الاستكشافية في الغابات والصحاري وتميزت القناة بعرضها العديد من البرامج التي تكشف عن أسرار العالم الطبيعي والمخلوقات المدهشة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

حالة ان كنت ترغب في مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي نايل سات، وهو كما يلي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11411.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات 2024

يسهل علينا ان نتعرف على محتوى القناة من خلال القيام بالاتي:

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

كيفية تحميل قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال 2024

يسهل علينا ان نقوم باضافة التردد الخاص بالقناة على جهاز الاستقبال الخاص بك يمكنك اتباع هذه الخطوات وهي:

الضغط على زر قائمة الإعدادات.

اختر البحث اليدوي من الخيارات المتاحة.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبط القناة عليه.

أدخل كافة البيانات التردد، معدل الترميز، معامل التصحيح، ومعامل الاستقطاب.

اضغط على زر بحث، ثم انتظر قليلا حتى تظهر القناة.

اضغط على حفظ لحفظها على جهازك.

أشهر برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك