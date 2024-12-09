اكتشفوا كل جديد حول لا تفوتك.. برومو 2 مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 وموعد عرضها علي قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:51 مساءً - يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من المسلسلات التاريخية التي تم عرضها مؤخرا علي الشاشات ،وحقق المسلسل مشاهدات عالية في مصر والوطن العربي منذ بداية عرض أول حلقات المسلسل ،وأصبح الجميع يبحثون عن موعد عرض حلقات المسلسل علي القنوات المختلفة ،ويعرض المسلسل قصة حكم المؤسس عثمان للدولة العثمانية وكافة المحاولات التي قام بها لمواجهة التتار والمغول والحفاظ علي الدولة العثمانية ،وسوف نعرض اليكم من خلال موقعنا اقرا نيوز برومو 2 مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174.

برومو 2 مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174

يبحث الكثير من متابعين قيامة عثمان عن الحلقة الـ 174 وموعد عرضها والأحداث الجديدة بها التي ظهرت من خلال الإعلان التشويقي للحلقة ،وتكمل هذه الحلقة الأحداث السابقة من المسلسل ومن المتوقع أن تعرض الحلقة الكثير من الأحداث والمشاهد الغير متوقعة ومحاولات صوفيا الجديدة في الانتقام من عثمان ،وسوف تعرض الحلقة في يوم الأربعاء القادم علي قناة اي تي في التركية الساعة الثامنة مساء.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

ويهتم الكثير بمعرفة القنوات التي تنقل حلقات المسلسل من خلالها ،ويعرض المسلسل في يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر وتركيا علي قناة ATV التركية وتعاد الحلقة في اليوم التالي علي قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ،وسوف نعرض اليكم ترددات القوات من خلال السطو الأتية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الجديد: 12645.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائري عرب سات

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد الخاص بالقناة: 11034.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ATV التركية 2025

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد الجديد: 10796.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ATV التركية على العرب سات.