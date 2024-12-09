اكتشفوا كل جديد حول كشف أسماء المسجونين في سجن صيدنايا “عرض بيانات السجناء” رابط البحث عن المعتقلين في السجون السورية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:51 مساءً - يعد سجن صيدنايا من أكثر السجون رعبًا في سوريا، حيث أنه منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 تم استخدام هذا السجن من أجل سجن جميع المعارضين السياسيين لنظام بشار الأسد، ويذكر أن هذا السجن يقع بالقرب من العاصمة دمشق، وقد تم سجن به آلاف المواطنين السوريين، ولمزيد من التفاصيل عن أسماء المسجونين في سجن صيدنايا تابعونا في السطور القادمة.

أسماء المسجونين في سجن صيدنايا

تابع هذا الرابط، يذكر أنه قد تم استخدام سجن صيدنايا يوم أمس السبت الماضي وتم إخراج آلاف المعتقلين الموجودين به، ومازال يتم إخراج المواطنين منه حتى الآن، وقد تم نشر مجموعة من أسماء الأشخاص المعتقلين الذين خرجوا من السجن وهما كالآتي:

البحث عن أسماء المعتقلين في سجن صيدنايا

يستطيع جميع الأشخاص في سوريا من البحث عن أسماء أفراد أسرتهم المفقودين منذ إندلاع الحرب من خلال التواصل مع إحدى منظمات حقوق الإنسان أو من موقع الرابطة السورية لحقوق الإنسان، أو من خلال البحث عن طريق منظمة العفو الدولية، والبحث بالاسم كامل أو تاريخ الميلاد وجميع البيانات التي تخص المعتقلين، كما أنه تم تخصيص بعض من صفحات التواصل الاجتماعي التي قامت بنشر أسماء آلاف المعتقلين الذين خرجوا إلى الآن.

الجهود المبذولة في إخراج المعتقلين من سجن صيدنايا

يقوم العديد من أفراد الشعب السوري بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان والفصائل المسلحة بمحاولة إخراج جميع المعتقلين من سجن صيدنايا، حيث يذكر أن السجن مكون من مجموعة من الطوابق تحت الأرض، ولهذا يجب الأشخاص صعوبة في إخراج الأشخاص بسهولة، ويندد جميع المنظمات الآن بوحشية نظام بشار الأسد وما كان يمارسه من انتهاكات.