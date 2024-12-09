اكتشفوا كل جديد حول يلا مع لولو “Wanasah TV”.. نزل تردد قناة وناسة للأطفال 2025 علي النايل والعرب سات وتابع أجمل الأناشيد والأغاني - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:51 مساءً - نزل تردد قناة وناسة للأطفال 2025 واستمتع مع لولو الشطورة حيث تعد قناة وناسة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال، وتعتبر واحدة من القنوات المفضلة لدى الكثير من أولياء الأمور الذين يثقون في محتواها الآمن والمفيد، وتقدم القناة مزيج من المرح والفائدة عبر برامج وأغاني تعليمية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال في بيئة ممتعة، ومن خلال تقديم محتوى يشجع على التعلم والتسلية في آن واحد، أصبحت وناسة واحدة من أكثر القنوات المحبوبة في العالم العربي، وأصبح البحث عن تردداتها عبر الأقمار الصناعية أمر شائع خاصة بعد تحديث التردد القديم لتحسين جودة البث، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أحدث ترددات قناة وناسة للأطفال.

تردد قناة وناسة للأطفال

إذا كنت ترغب في توفير محتوى تعليمي قيم لطفلك عليك ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال لديك، واشتهرت القناة بتقديم محتوى تعليمي يدمج بين المتعة والفائدة، مثل الأناشيد التي تعلم الأطفال الحروف والأرقام والألوان باللغتين العربية والإنجليزية، كما تهدف القناة إلى تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية لدى الأطفال، مما جعلها قناة مفضلة لدى الآباء، وفيما يلي أحدث ترددات القناة على الأقمار الصناعية:

تردد قناة وناسة على النايل سات

تردد القناة: 11470

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد القناة: 11270

القمر الصناعي: عرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

أجمل أناشيد قناة وناسة للأطفال

ما يميز قناة وناسة هو تنوع الأناشيد التي تقدمها حيث تساهم هذه الأناشيد في تطوير شخصية الأطفال وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية من خلال كلماتها الممتعة والمفيدة، وإليكم أشهر الأناشيد التي تعرضها القناة: