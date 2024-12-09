اكتشفوا كل جديد حول Toyor Aljanah 2025 تردد قناة طيور الجنة عبر النايل سات وعرب سات واهم مميزات القناة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - يقوم بعملية البحث عدد مكثف من المواطنين عند تردد قناة طيور الجنة مع اقترب حلول العام الجديد 2025 ، وذلك يقوم بيه العديد من الآباء والأمهات عبر الصفحة الرسمية للقناه علي الفيس بوك وعلي جميع برامج التواصل الاجتماعي ، بالاضافة الي انها اكدت القناة علي بعض التحديثات التي تقوم بها في الوقت الحالي لتجعل جميع الأطفال يستمتعون بما تقدمه من مزايا جديدة تبدا مع بداية العام الجديد ، وتبدا القناة بتقديم البرامج التي كانت لم تقدمها من قبل لتكتسبه شعبية كبيرة من قبل العديد من الفئات العمرية.

قناة طيور الجنة الجديد 2025

تعتبر قناة طيور الجنة هي وحدة من اهم وافضل القنوات الفضائية الموجودة في الوقت الحالي ، لأنها من القنوات التي تقوم بتقديم العديد من البرامج المتنوعة والاغاني المحببة لدي كافة الاطفال والكبار ايضا ، وتحس الأطفال علي الصلاة وقراءة القران وطاعت اولياء الامور والحرس علي كافة الطعات والاحاديث النبوية الشريفة ، وتعليم الاطفال اللغة العربية والانجليزية ايضا ، وذلك مثل تعليم ونطق الحروف والالوان وايام الأسبوع باللغة الانجليزية ، وتعليم الحروف العربية بفتح والضم والكسر ، لذلك يحرس جميع الامهات للبحث عند التردد الجديد ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد وكافة الخطوات المناسبة لتشغيل القناة.

تردد قناة طيور الجنة علي النايل سات

التردد: 11393 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي Vertical.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة علي العرب سات