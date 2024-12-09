اكتشفوا كل جديد حول ثبتها الان .. تردد قناة CN بالعربية الجديد 2025 علي العرب سات ونايل سات وتردد قنوات الأطفال المتنوعة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - تعتبر قناة CN بالعربية من أبرز القنوات الفضائية لدي الأطفال، التي تعرض محتوى ترفيهي لكافة الأطفال الصغار، حيث تقوم بتقديم الأفلام والمسلسلات الكرتونية بالإضافة الي مجموعة مميزة من البرامج المتنوعة، وتشتهر القناة بعرض مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون المفضلة، وعلى رأسها “توم وجيري”، الذي يعد من البرامج المحببة لجميع الأجيال، فأصبح الكثير من الآباء والأمهات مهتمين بالحصول على التردد الجديد للقناة علي كافة الأقمار الصناعية، سنعرضه لكم عبر هذا المقال.

تردد قناة CN بالعربية الجديد

يمكنكم ضبط قناة CN بالعربية علي ترددها الجديد هلي القمر الصناعي نايل سات الذي جاء كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

أما تردد القناة هو: 11277.

بينما جاء معدل الترميز: 27500.

يكون معدل الاستقطاب: عمودي.

جاء معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

يمكنكم ضبط قناة CN بالعربية علي ترددها الجديد هلي القمر الصناعي عرب سات الذي جاء كالتالي:

القمر الصناعي هو: عرب سات.

أما تردد القناة هو: 11474.

بينما جاء معدل الاستقطاب: عمودي.

يكون معدل الترميز: 27500.

جاء معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قنوات الأطفال 2024

تردد قناة وناسة

التردد:11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة كراميش

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد الخاص بالقناة : 11272.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل الاستقطاب للقناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة توم وجيري