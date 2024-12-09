اكتشفوا كل جديد حول موعد امتحانات الشهادة الاعدادية نصف العام 2025 وجميع مراحل النقل الابتدائي وفقا لبيان وزارة التربية والتعليم - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - موعد امتحانات الشهادة الاعدادية نصف العام 2025 تم تحديده من قبل وزارة التربية والتعليم خلال الاسابيع الماضية بشكل رسمي، حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات خلال أيام من الآن وتحديدا في شهر يناير القادم، حيث اقتراب الفصل الدراسي الاول من الانتهاء في كافة المدارس الحكومية والخاصة واللغات، علما بأن تعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادي هذا العام بنظام البوكليت، واليكم موعد امتحانات الشهادة الاعدادية وصفوف النقل الابتدائية.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية نصف العام 2025

واليكم موعد امتحانات الشهادة الاعدادية نصف العام 2025 الذي اعتمدته وزارة التربية والعليم وسيجرى تطبيقه على كافة المدارس الموجودة في جميع المحافظات المصرية، حيث ستبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع مديريات التعليم اعتبارًا من يوم 18 يناير المقبل، وستستمر لمدة خمسة أيام لتختتم في 23 من نفس الشهر، على أن يتم عقد الامتحانات بنظام البوكليت أي سيتم دمج ورقة الاسئلة مع الاجابة، مع الحرص أن تكون الاسئلة من المنهج.

جدول امتحانات النقل نصف العام 2025

واليكم جدول امتحانات النقل نصف العام 2025 لجميع الصفوف الابتدائية بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، وكذلك صفوف النقل الاعدادية “الصف الاول والثاني الاعدادي” في كافة المدارس:

ستبدأ امتحانات صفوف النقل الابتدائية في 11 يناير 2025 وتستمر حتى 16 يناير 2025، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي نشرته وزارة التربية والتعليم.

وستنطلق امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي في 11 يناير 2025 وستنتهي في 16 يناير 2025.

تُحدد هذه المواعيد في جميع المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات، بالإضافة إلى المدارس الخاصة والمدارس الخاصة للغات.

كما شددت الوزارة على ضرورة عدم عقد أي امتحانات خلال أيام اعياد الاخوة الاقباط، وستبدأ اجازة نصف العام خلال الفترة من 25 يناير 2025 وستنتهي في 6 فبراير 2025، ليبدأ الترم الثاني في الثامن من فبراير.