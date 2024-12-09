اكتشفوا كل جديد حول للشباب المغربي “ذكور واناث”.. كيفية التسجيل في مسابقة الحرس الملكي المغربي 2025 والشروط المطلوبة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:47 مساءً - أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية عن بدء استقبال طلبات التسجيل في مسابقة الحرس الملكي المغربي للراغبين في الالتحاق بصفوفها برتبة جندي، وتتألف هذه القوات من خمسة أفرع رئيسية تشمل الحرس الملكي، الدرك الملكي، القوات البحرية، القوات الجوية، والجيش، وتركز مهماتها الأساسية على تعزيز الأمن الوطني وحماية وحدة الأراضي المغربية، ومن خلال هذا المقال نقدم كافة التفاصيل المتعلقة بالتسجيل في مسابقة الحرس الملكي لعام 2025.

الإعلان عن مباراة الحرس الملكي 2025

تعد مسابقة الحرس الملكي فرصة مميزة للشباب المغربي الطامح إلى الانضمام لهذه المؤسسة العسكرية ذات المكانة الرفيعة، ومع الإعلان عن فتح باب التسجيل لعام 2025 يمكن للراغبين المؤهلين التقديم لشغل هذه المناصب، ويشترط للالتحاق بالحرس الملكي توافر كفاءات بدنية وعقلية عالية نظرا للدور الهام الذي تؤديه هذه المؤسسة ضمن القوات المسلحة الملكية.

كيفية التسجيل في مسابقة الحرس الملكي المغربي

يبحث العديد من الشباب عن الخطوات الصحيحة للتسجيل في مسابقة الحرس الملكي لعام 2025، ويمكن إتمام عملية التسجيل بكل سهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للحرس الملكي.

ظهور صفحة التسجيل الخاصة بالمسابقة.

تعبئة جميع المعلومات الشخصية المطلوبة بدقة.

إرفاق الوثائق المطلوبة مع طلب التسجيل.

الضغط على زر الإرسال لإتمام العملية.

الشروط الواجب توفرها للتقدم لمسابقة الحرس الملكي 2025

فيما يلي الشروط التي يجب استيفاؤها للتقدم إلى مسابقة الحرس الملكي المغربي وضمان قبول الطلب: