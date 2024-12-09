اكتشفوا كل جديد حول بإضافات غير مسبوقة .. موعد إطلاق لعبة Fortnite Ballistic الجديدة 2025 وما هي أهم المميزات الخاصة بها - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:09 مساءً - ينتظر عدد كبير من متابعي وعشاق الألعاب الإلكترونية موعد إطلاق لعبة Fortnite Ballistic الجديده، وفي هذا الصدد كانت قد أعلنت Epic games عن شروعها في إطلاق لعبة جديدة كجزء من لعبة فورتنايت الشهيرة و التي أحبها الالاف من الشباب وخاصة من عشاق العاب الفيديو، ومن المخطط له أن يتم إطلاق اللعبة مع خريطة وحيدة وعدد محدد من الأسلحة، ومن المتوقع أن تتطور فيما بعد بـ إضافات تعزز من أداء اللاعبين، واليكم باقي التفاصيل..

موعد إطلاق لعبة Fortnite Ballistic الجديدة 2025

أما عن موعد إطلاق لعبة Fortnite Ballistic الحديدة فقد أعلنت الشركة المنتجة أنه سيتم اطلاقها بداية من يوم 11 من ديسمبر الجاري على كافة المنصات التي تدعم اللعبة الأساسية.

إطلاق لعبة Fortnite Ballistic

كما ذكرنا من قبل فإنه من المتوقع أن يتم إطلاق لعبة Fortnite Ballistic بنظام رائع حيث يتواجه فريق مقابل فريق على خريطة واحدة وهي “Skyline 10” وسيتم اضافة عدد من الأسلحة التي يستخدمها اللاعبون في القتال، ومن المتوقع أن يتم زيادتها فيما بعد خلال التحديثات المقبلة للعبة.

مميزات لعبة Fortnite Ballistic

لعبة فورت نايت الجديدة Fortnite Ballistic من الالعاب القتالية الجماعية، والتي لافت استحسان كبير و جذبت إليها آلاف اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، وتعتمد طريقة لعبها على مواجهة فريقين 5 أمام 5، والفريق الأول يكون فريق الهجوم و الثاني فهو الدفاعي؛ و يقوم فريق الهجوم بزرع جهاز “Rift Point” في مناطق معينة على الخريطة اللعبة ويقوم فريق الدفاع باستخدام الأسلحة لإزالة الجهاز والحفاظ على سلامة تلك المناطق.