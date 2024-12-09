اكتشفوا كل جديد حول هل غدا عطلة رسمية في لبنان؟ وجدول توضيحي للعطلات الرسمية داخل البلاد - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:49 مساءً - نظرا للأحداث التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة وفرار الرئيس السابق بشار الأسد وسقوطه عن الحكم انتشرت اخبار عن أن غدا الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 يعتبر إجازة رسمية في دولة لبنان وتداول الاخبار حولها وبدأ الناس في السؤال عن حقيقه الإعلان، ومن خلال هذا المقال عب موقعنا ” اقرا نيوز” سوف نعرض لكم أن كان حقيقه أو لا.

هل غدا عطلة رسمية في لبنان؟

بشأن ما تداول علي مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقه أن غدا عطلة رسمية داخل دولة لبنان احتفالا بسقوط بشار الأسد الرئيس السابق لدولة سوريا ولكن أعلنت الحكومة اللبنانية علي أن ما تداول أشاعه وليس له أي أساس من الصحة ولم تصدر الحكومة أي قرار بخصوص هذه العطلة رغم أنها تمر بنفس الظروف القاسية ونتمنى لكل الدول العربية العيش بسلام وحرية.

العطلات الرسمية في لبنان يناير 2025

ومن خلال الجدو التالي سوف نعرض لكم العطلات الرسمية علي مدار العام الجديد2025 في دولة لبنان: