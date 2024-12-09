اكتشفوا كل جديد حول Black Friday .. مجلة عروض كارفور 2025 في رأس السنة بأقوى الخصومات التي تصل الي 40 % حتي نفاذ الكمية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:49 مساءً - تبدأ عروض رأس السنه كارفور بمصر في نهاية شهر ديسمبر، وتستمر حتى بداية شهر يناير من العام الجديد، مع تخفيضات تصل إلي 40 %، حيث تشمل هذه العروض كافة المنتجات الالكترونية والمنتجات الغذائية وأدوات التنظيف وغيرها من المنتجات، وللاستفادة من هذه العروض والوصول اليها بسهولة يمكنك تحميل تطبيق كارفور جمهورية مصر، لشراء كل ما ترغبين به من منتجات، في التقرير التالي سنعرض لكم مجلة عروض كارفور 2025 في رأس السنة.

مجلة عروض كارفور 2025 في رأس السنة

إليكم عروض رأس السنة من كارفور علي الأجهزة الكهربائية والتي جاءت كالتالي:

يبلغ سعر شراء غسالة ملابس زانوسي 8 كيلو بسعر 17799 بدلًا من 20550 جنيه.

يبلغ سعر شراء ثلاجة زانوسي 437 لتر بسعر 25499 بدلًا من 29490 جنيه.

يبلع سعر شراء شاشة أل جي 55 بوصة بسعر 17.999 بدلًا من 27.999 جنيه.

يبلغ سعر شراء غسالة ملابس هاير تحميل أمامي انفرتر ديجيتال 8 كيلو بسعر 15999 بدلًا من 23.910 جنيه.

يبلغ سعر شراء بوتوجاز يونيون اير 5 شعلة بسعر 12999 بدلًا من 19170 جنيه.

يبلغ سعر شراء مبرد مياه كولدير ساخن وبارد بسعر 7499 بدلًا من 10475 جنيه.

يبلغ سعر شراء بوتوجاز 5 شعلة زانوسي بسعر 12699 بدلًا من 14390 جنيه.

يبلغ سعر شراء بوتوجاز 4 شعلة زانوسي بسعر 9349 بدلًا من 10790 جنيه.

يبلغ سعر شراء تليفزيون جاك 32 بوصة بسعر 4299 بدلًا من 7999 تليفزيون جنيه.

عروض كارفور السعودية