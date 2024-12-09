اكتشفوا كل جديد حول ” تابع الهندي ” تردد زي الوان الجديد 2025 Zee Alwan علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:49 مساءً - تعتبر قناة زي الوان من أشهر القنوات الفضائية التي تعرض أبرز المسلسلات الهندية والتركية التي ينتظرها الجميع ،وتعتبر زي الوان أصل الهندي بين القنوات الفضائية ،وقد اشتهرت القناة في العديد من الدول العربية ،وأصبح الجميع يعتمد عليها في مشاهدة أجدد الأفلام والمسلسلات الهندية ،وتصدر السؤال عن التردد الخاص بالقناة جميع مواقع البحث في الفترات الأخيرة ،وتتميز القناة بأنها مجانية ولا تتطلب رسوم اشتراك بها ،وحققت نسب مشاهدة عالية تردد زي الوان الجديد 2025.

تردد زي الوان الجديد 2025 النايل سات

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد الجديد للقناة 11418.

معدل استقطاب القناة :عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد زي الوان الجديد 2025 العرب سات

القمر الصناعي :عرب سات.

التردد الخاص بالقناة : 11862.

معامل الترميز للقناة : 27500.

معدل استقطاب القناة : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة ضبط قناة زي الوان 2025 علي جهاز الاستقبال