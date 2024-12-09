اكتشفوا كل جديد حول ” مغامرات لا تنتهي” تردد قناة ماجد 2025 علي كافه الأقمار الصناعية وكيفيه ضبطها علي جهازك - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:24 مساءً - تعتبر قناة ماجد من أشهر القنوات المتخصصة للأطفال في جميع الفئات العمرية حيث تقدم محتوي يجمع بين الترفيه والتعليم من خلال عرض صور كارتونية تجذب انتباه الأطفال، ومن المثير وجود قناة يخلو محتواها من أي مشاهد خادشه للحياء لتضمن للطفل مشاهدة صحية دون عوامل مؤذية، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا ” اقرا نيوز” سوف نعرض لكم الترددات.

تردد قناة ماجد 2025

يهتم الكثير من الإباء والامهات في البحث عن قناة تقدم لأطفالهم محتوي ترفيهي يجعلهم مستمتعين بمشاهدته، وبناء علي طلبكم سوف نوفر لكم تردد القناة علي كافه الأقمار الصناعية “عرب سات ونايل سات” وكيفيه ضبط القناة علي جهازك.

تردد قناة ماجد 2025 علي النايل سات

تم توفير تردد قناة ماجد علي القمر الصناعي نايل سات:

ليكون التردد الخاص بالقناة هو: 11411

بينما معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة ماجد 2025 علي عرب سات

تم توفير تردد قناة ماجد علي القمر الصناعي عرب سات:

ليكون التردد الخاص بالقناة هو: 11604.

بينما معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 2/3.

كيفيه ضبط القناة علي جهازك؟