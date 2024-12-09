اكتشفوا كل جديد حول زياده المعاشات شهر يناير 2025 وخطوات الاستعلام عنها عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي nosi.gov.eg - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:24 مساءً - يهتم الكثير من أصحاب المعاشات بالبحث عن حقيقة خبر زيادة المعاشات الجديد ،حيث انتشر خبر الزيادة عبر جميع مواقع التواصل ،ويأمل الكثير أن يتم تطبيق الزيادات الجديدة في بداية العام الجديد ،حيث تساعد هذه الزيادات في تحسين الظروف المعيشية للكثير من أصحاب المعاشات الذين يعتمدون بشكل أساسي علي الدخل الشهري للمعاش ،مما تساعدهم الزيادة في تلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية للحياة ،وسوف نعرض اليكم من خلال موقعنا اقرا نيوز حقيقة خبر زياده المعاشات شهر يناير 2025.

زياده المعاشات شهر يناير 2025

يبحث الكثير من المتقاعدين عبر محركات البحث عن حقيقة خبر وجودة زيادة جديدة في المعاشات بداية من شهر يناير 2025 ،وقد أعلنت وزارة المالية المصرية عن رفع الحد الأدنى للمعاشات بداية من يناير 2025 ،حيث أصبح الحد الأدنى 1490 جنيه بدلاً من 1300 جنيه ،كما تم رفع الحد الأقصى للمعاشات الي 11600 جنيه بدلاً من 10.000 جنيه ،وسوف تصرف المعاشات بالقرار الجديد بداية من العام الجديد.

خطوات الاستعلام عن زياده المعاشات شهر يناير 2025

ويمكن لجميع أصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش الخاصة بهم والزيادات الكترونياً من خلال الخطوات الاتية :