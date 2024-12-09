اكتشفوا كل جديد حول كودات فري فاير Free Fire MAX وتفعيل شخصية الثعلب الثلجي “كودا” حتى 15 ديسمبر - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:04 مساءً - تحرص الشركة المصنعة لعبة فرى فاير من التحديث المستمر للعبة، حتي يحصل اللاعب على تجربة مميزة واداء سريع وممتع، ويساعد التحديث في الاستمتاع بكافة مميزات اللعبة التي يتم إضافتها للعبة بصفة مستمرة، إذ يتم إضافة العديد من الأسلحة الحديثة والجديدة وكذلك الملابس الرائعة وإضافة مزيد من الخرائط وغير ذلك من الأدوات، ويمكن تحديث Free Fire بالإضافة إلى الحصول على كودات فري فاير المجانية من خلال الموقع الرسمي للعبة .

أكواد فري فاير Free Fire MAX وأهم المكافآت

FFMAX0123ABCD: احصل على سكن سلاح فريد.

FFGEMS2024: افتح عددًا من الألماس مجانًا.

WINTERFEST2024: اربح زيًا حصريًا بموضوع الشتاء.

CHARMEXMAS: استبدل الكود لتحصل على سكن للحيوان الأليف.

BOOSTERFFMAX: استلم بطاقة خبرة مجانية.

MAXGG2024: احصل على حزمة شخصية مميزة.

FFDIAMONDS2024: افتح المزيد من الألماس مجانًا.

XMAS2024FF: اربح عنصرًا خاصًا بموضوع عيد الميلاد.

FFSUMMER2024: احصل على سكن سلاح بموضوع الصيف.

FREEFIREMAX2024: افتح مكافأة غامضة.

كيفية استرداد أكواد Free Fire MAX؟

للحصول على المكافآت، اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لاسترداد أكواد Free Fire MAX. سجّل الدخول باستخدام حسابك (Facebook، Twitter، Google، أو Apple). انسخ الأكواد المذكورة أعلاه والصقها في خانة النص المخصصة. اضغط على زر التأكيد (Confirm) لاستكمال العملية. بعد نجاح الاسترداد، تفقد صندوق البريد داخل اللعبة للحصول على مكافآتك. قد يستغرق ظهور المكافآت داخل اللعبة حتى 24 ساعة.

تعرف على الشخصية الجديدة “كودا” من تحديث OB47

من 4 إلى 15 ديسمبر لديك فرصة لتجربة الشخصية الجديدة كودا المعروفة بلقب الثعلب الثلجي تتميز بقدرات فريدة تشمل:

رؤية هالة الأعداء أثناء الهبوط بالمظلة.

تفعيل مؤقت في السرعة باستخدام رؤية الشفق القطبي.

إمكانية تحديد مواقع الأعداء المختبئين خلف الحواجز.

لا تفوت فرصة الفوز بالشخصية وتجربتها مجانًا في الفترة المحددة!

خطوات تحديث لعبة Free Fire