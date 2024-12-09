اكتشفوا كل جديد حول وزارة المالية تعلن زيادة جديدة في مرتبات جميع الموظفين 2025 وموعد صرف مرتبات شهر ديسمبر - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:09 صباحاً - في هذه الأيام تم تداول أنباء كثير عبر الإنترنت تفيد بزيادة مرتبات جميع الموظفين، ولذلك تزايدت معدلات البحث من قبل المواطنين عن حقيقة هذا الخبر، حيث يعد هذا الموضوع من أهم المواضيع التي تشغل اهتمام كافة العاملين بالقطاع العام والخاص، ولقد كشفت وزارة المالية عن حقيقة زيادة المرتبات لجميع الموظفين 2025 كما أعلنت عن موعد تطبيق زيادة المرتبات 2025، ومن خلال هذه المقالة سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الخبر وعن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر.

زيادة جديدة في مرتبات جميع الموظفين 2025

لقد أوضحت وزارة المالية حقيقة زيادة المرتبات 2025، فيتم تطبيق زيادة المرتبات للعاملين والموظفين في مصر وفقاََ لأحكام المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، حيث تنص هذه المادة على زيادة الأجور لجميع العاملين في مصر تحديداََ في شهر يوليو من كل عام، ولكنها لم تعلن عن أي قرار بخصوص زيادة المرتبات في هذا الوقت الحالي، وأنه من الممكن إذا تم الإعلان عن زيادة في المرتبات فلن يتم تطبيقها إلا في شهر يوليو 2025.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

لقد كشفت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 حيث يكون هذا الموعد في يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر بعد أن كان موعده ي يوم 22 ديسمبر، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر الحالي، كما تكون عملية صرف المتأخرات في الأيام 8،9،11،12 من شهر ديسمبر الحالي.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر من خلال: