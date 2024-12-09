اكتشفوا كل جديد حول توضيح جديد من البرنامج حول معايير القدرة المالية وحساب المواطن 2025 وهذا موعد تطبيقه - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - وضح برنامج الضمان المطور علاقة القدرة المالية وحساب المواطن حيث يتساءل العديد من المستفيدين من البرنامج حول ما إذا كان يتم احتساب راتب الضمان الاجتماعي المطور ضمن الدخل أم لا، خاصة بعد صدور قرارات تطبيق القدرة المالية على المستحقين والمؤهلين في البرنامج، وتشكل معايير القدرة المالية جميع الممتلكات والعقارات والأصول النقدية والمركبات بالإضافة إلى المحافظ الاستثمارية وغيرها من الممتلكات.

القدرة المالية وحساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن أن راتب الضمان المطور لا يحتسب ضمن الدخل الشهري للمستحقين ولا يحتسب بالتالي ضمن معايير القدرة المالية والتي تعرف بأنها جميع الأموال والأصول المملوكة للمؤهلين والتابعين القابلة للتقييم عدا الاشياء المستثناه حسب القدرة المالية للمتقدم والتابع، كما يتم تقييم عدد العمالة المنزلية في الأسرة ضمن معايير القدرة المالية.

الهدف من تفعيل القدرة المالية

قام برنامج حساب المواطن بتفعيل الزيارات الميدانية للأشخاص المستقلين من أجل تطبيق معايير القدرة المالية وذلك لرفع كفاءة قيمة الدعم المقدم لتلك الفئات، وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، كما أن لكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى وفي حالة تجاوز هذا الحد يتم رفض أهلية الفرد في البرنامج كما يلي:

الحد المانع للقدرة المالية للفرد المستقل: ١,٣٧١,٢٠٠ ريال سعودي.

الحد المانع لأسرة مكونة من ستة أفراد: ٤مليون ريال سعودي.

موعد تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية

من المقرر أن يقوم برنامج حساب المواطن في تفعيل معيار التحقق من القدرة المالية في دورة شهر يناير ٢٠٢٥ من خلال التنسيق مع المستفيدين وتحديد موعد معهم للزيارة الميدانية للتأكد من استقلالية المستفيد وعلى المستفيد تقديم ما يثبت استقلاليته في السكن وتطابق كافة البيانات الخاصة به مع البيانات المسجلة وذلك لضمان استمرارية الأهلية الخاصة بهم، وسوف يتم تطبيق هذا النظام على المسجلين بالبرنامج منذ بداية إطلاقه والمتقدمين الجدد أيضًا.