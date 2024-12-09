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“لحظة بلحظة “سعر الدولار اليوم الاثنين 9 / 12 / 2024 في البنوك المصرية الحكومية والتجارية - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول “لحظة بلحظة “سعر الدولار اليوم الاثنين 9 / 12 / 2024 في البنوك المصرية الحكومية والتجارية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:31 مساءً - يعتبر الدولار الأمريكي من اقوى العملات في العالم ، وهذا لأنه يعد الاحتياطي الثاني للذهب ويعتمد علية ويتأثر به اقتصاد الكثير من الدول النامية الغير مستقلة بذاتها ، والان يتم متابعة سعر الدولار اليوم الاثنين 9 / 12 / 2024 في البنوك المصرية الحكومية والتجارية، من قبل الكثير من خبراء الاقتصاد، والمواطنين الذين يردون معرفة التحديث اللحظي لسعر صرف الدولار امام الجنيه المصري، ومن خلال هذا التقرير سوف نوفر لكم متابعينا اخر تحديث لسعر صرف الدولار الان.

  سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

  • وصل الان سعر صرف  الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري الى: 50.31 جنيه للبيع ، 50.17 جنيه للشراء.
  • ‎وصل الان سعر صرف  الدولار الأمريكي في بنك مصر اليوم الى : 50.27 جنيه للبيع ، ‎ 50.17جنيه للشراء.
  • وصل الان سعر صرف  الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري اليوم  الى: 50.27 جنيه للبيع ، 50.17 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك الان

  • سجل اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي مصرف أبوظبي الإسلامي  نحو:  50.30 جنيه للبيع ، ‎ 50.21جنيه للشراء.
  • ‎سجل اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك العربي الافريقي الدولي نحو: 50.20 جنيه للبيع ، ‎ 50.10جنيه للشراء.
  • سجل اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي نحو:  50.28 جنيه للبيع ، ‎ 50.18جنيه للشراء .
  • سجل اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك قطر الوطني نحو: 50.30 جنيه للبيع ، ‎ 50.20جنيه للشراء.
  • ‎سجل اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي نحو: 50.28 جنيه للبيع ، ‎ 50.18 جنيه للشراء.

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