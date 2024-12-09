اكتشفوا كل جديد حول “خلاص هانت” موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2025 ورابط الاستعلام عنها - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:31 مساءً - تتزايد عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة عن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2025، والتي يترقبها عدد كبير من الأشخاص خاصة في ظل الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة، وتلقت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي الكثير من المناشدات بشأن العلاوات الخمس والتي أعلنت على الفوز تلبية رغبات المواطنين والإعلان عن موعد صرف الدفعة الجديدة من العلاوات الخمس والتي سوف نتعرف عليها خلال السطور التالية….

موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2025 الدفعة الجديدة

ويبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات 2025 الدفعة الجديدة، والتي أعلنت عنها الحكومة المصرية في القانون الصادر في 2019 والخاص بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في عام 1987 حتى عام 2007 وتم صرف 3 دفعات من العلاوات الخمس حتى الآن ولم يتبقى سوى دفعتين فقط، ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الرابعة خلال شهر ديسمبر الجاري، وصرف الدفعة الخامسة والأخيرة في مارس 2025.

حقيقة زيادة معاشات شهر يناير 2024

وكانت الدكتورة “مايا مرسي” وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت خلال بيان رسمي لها أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن زيادة معاشات شهر يناير 2025 غير صحيحة بالمرة وأنه في حال الإعلان عن أي زيادة سوف يتم نشر القرار على الموقع الرسمي للوزارة وعلى القنوات الفضائية المصرية.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس 2024

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن العلاوات الخمس وإليكم الخطوات….