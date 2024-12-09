اكتشفوا كل جديد حول بكام الان؟ .. سعر الدولار اليوم في الصرافة الاثنين 9 ديسمبر 2024 مقابل الجنية المصري - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:31 مساءً - يبحث العديد من المواطنين علي معرفة سعر الدولار اليوم في الصرافة ويعتبر الدولار من أكثر العملات التي جاء الطلب عليها من جميع المواطنين علي معرفة سعر الدولار اليوم في السوق الموازي، وهناك استقرار في سعر الدولار امام الجنية المصري في السوق السوداء اليوم، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن سعر الدولار اليوم في الصرافة من خلال متابعة هذا المقال.

سعر الدولار اليوم في الصرافة

وصل سعر الدولار الأمريكي في الصرافة الي 50.50 جنية مصري للشراء، بينما وصل الي 50.65 جنية مصري للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين

جاء سعر الدولار في السوق الموازي اليوم الي: