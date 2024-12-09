اكتشفوا كل جديد حول “حسب الاسم”.. لينك موقع moed gov sy نتائج السبر الترشيحي 2025 عبر وزارة التربية السورية “أدبي وعلمي” - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:31 مساءً - رابط نتائج السبر الترشيحي 2025 حيث يعيش آلاف من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة في كافة المحافظات السورية حالة من القلق والترقب في ظل انتظارهم للإعلان عن نتائج امتحانات السبر الترشيحي للشعبتين العلمي والأدبي، وهذه الحالة من التوتر تنعكس أيضا على أولياء الأمور الذين ينتظرون بفارغ الصبر معرفة موقف أبنائهم الأكاديمي بعد أن أتموا امتحانات السبر التي نظمتها وزارة التربية والتعليم السورية خلال الفترة الماضية.

نتائج السبر الترشيحي في سوريا 2025

شارك الطلاب من مختلف المناطق السورية في امتحانات السبر الترشيحي التي انعقدت خلال شهر نوفمبر 2024، وتعد هذه الامتحانات خطوة هامة للغاية في مسيرة الطلاب التعليمية، حيث تساهم النتائج في تحديد المسار الأكاديمي للطلاب في مرحلة البكالوريا وتحديد التخصص الذي سينضمون إليه، مما يجعل معرفة النتائج أمر بالغ الأهمية لهم ولأسرهم على حد سواء، إذ تعكس نتائج السبر الترشيحي مستقبلهم التعليمي في الثانوية العامة.

رابط الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي سوريا 2025

خصصت وزارة التربية السورية رابط إلكترونيا يمكن للطلاب من خلاله الاستعلام عن نتائج امتحانات السبر الترشيحي نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة بسهولة وسرعة، ويتم ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لـ وزارة التربية السورية.

اختيار قسم “نتائج الامتحانات” من الواجهة الرئيسية.

الضغط على خيار “نتائج امتحانات السبر الترشيحي للمرحلة الثانوية”.

تحديد القسم الدراسي الخاص بالطالب (علمي أو أدبي).

إدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب بشكل دقيق.

النقر على زر “بحث” لعرض النتيجة على الفور.

البحث عن نتائج السبر الترشيحي حسب الاسم

شهد الساعات الأولى من صباح اليوم اهتمام واسع من قبل الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن رابط نتائج السبر الترشيحي لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي في كافة المحافظات السورية، وقد تصدر رابط وزارة التربية السورية قوائم البحث على الإنترنت، فضلا عن انتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل “فيسبوك” ومواقع السوشيال ميديا، حيث يتهافت الطلاب لمعرفة نتائجهم المنتظرة بفارغ الصبر.