اكتشفوا كل جديد حول قيد الانتظار.. موعد نزول حساب المواطن في بنك الراجحي وباقي البنوك لشهر ديسمبر 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:23 صباحاً - يعتبر برنامج حساب المواطن من أبرز المبادرات المالية التي تقدمها الحكومة السعودية، وذلك بهدف دعم المواطنين ومساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين أوضاعهم المعيشية بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم الأساسية، وقد تزايدت التساؤلات خلال الساعات الأخيره عن موعد نزول حساب المواطن في بنك الراجحي وباقي البنوك السعودية خلال شهر ديسمبر، وهذا ما سنقوم بتوضيحه كما سنتعرف على كيفية الاستعلام عن الأهلية.

موعد نزول حساب المواطن في بنك الراجحي ديسمبر 2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف دعم حساب المواطن يتم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وبالنسبة لشهر ديسمبر 2024 سيكون موعد صرف الدعم يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر حيث لا يتعارض يوم الصرف مع أي عطلة رسمية داخل المملكة.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين في البنوك السعودية بما فيها بنك الراجحي مع بداية الساعة 12:00 صباحًا لذلك يمكن للمستفيدين متابعة حساباتهم البنكية للتأكد من وصول الدفعة في موعدها المحدد.

كيفية الاستعلام عن الأهلية في حساب المواطن 1446

للتحقق من أهلية الدعم الشهري في برنامج حساب المواطن يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب.

ثم قم باختيار قسم الأهلية والاستحقاق.

في النهاية قم بالإطلاع على حالة الطلب ومعرفة ما إذا كان المتقدم مؤهلاً للحصول على الدعم أم لا.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن

للاستفادة من الدعم الشهري لحساب المواطن يجب توافر الشروط التالية:

يجب ألا يتجاوز إجمالي دخل الأسرة الشهري 20,000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة مع تقديم ما يثبت ذلك مثل عقود الإيجار أو فواتير الخدمات.

يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر وقت تقديم الطلب.

لا يسمح للمقيمين في السجون أو دور الإيواء الحكومية بالتقدم للحصول على الدعم.

معنى حالة الدفعة تحت الإجراء للدفع

أثناء متابعة حالة الدفعات في حساب المواطن تظهر بعض المصطلحات التي توضح حالة الدفعة المالية، وسوف نتعرف على معنى كل عباراة منهم:

تحت الإجراء للدفع: تشير إلى أن عملية الصرف قيد التنفيذ ولم تستكمل بعد.

في الانتظار: تعني أن الدفعة لم تصرف بعد وغالبًا ما يكون السبب عدم تحديث البيانات البنكية أو وجود مشكلة تحتاج إلى المراجعة.

مدفوعة: تعني أن المبلغ قد تم تحويله بنجاح إلى الحساب البنكي للمستفيد.

ماذا تفعل في حالة تأخر الدفعة أو نقصانها؟

في حال لم تصل الدفعة إلى حسابك البنكي أو لاحظت نقص في المبلغ المستحق يمكنك التواصل مع خدمة العملاء عبر خدمة صوتك مسموع المتوفرة في منصة حساب المواطن، وستقوم الجهات المختصة بدراسة الاعتراض المقدم واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن.