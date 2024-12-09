“رسمي وفعال” رابط نتائج القبول المباشر الدور الثالث 2024 العراق عبر الموقع الرسمي dirasat-gate.org - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:28 صباحاً - قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الساعات الأولى من صباح اليوم بالإعلان عن نتائج القبول المباشر الدور الثالث 2024 العراق ، لذلك الان لم تهدأ عمليات البحث من قبل طلاب المراحل الإعدادية للدور الثالث، واشارة الوزارة انه تم قبول اكثر من 363 طالب في القناة العامة، واكثر من 763 طلب في قناة التعليم الحكومي لسنة 2023/2024، ومن خلال هذا التقرير المختصر سوف نوضح لكم متابعينا التفاصيل الكاملة حول نتائج القبول المباشر الدور الثالث 2024 العراق.

نتائج القبول المباشر الدور الثالث 2024 العراق

في اخر بيان أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن نتائج القبول المباشر لكافة الطلاب المقدمين ضمن قناتي التعليم الحكومي الخاص والعامة ، قالت انه على كافة الجامعات العراقية الان سرعة البدء في الإجراءات الخاصة بتسجيل الطلاب المقبولين، واعتماد نتائجهم ، التي تم الإعلان عنها عن طريق بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول المباشر