Voting منقية الجزيرة تصويت 2024-1446 جوائز التصويت على بوابة راعي النظر raialnadhar بالسعودية - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:28 صباحاً - أعلنت منصة راعي النظر عن انطلاق التصويت في منقية الجزيرة بداية من يوم السبت الموافق 7 ديسمبر، حيث تعد مسابقة منقية الجزيرة من أهم المسابقات التي نالت إعجاب الكثير وتطلع الكثير إلى المشاركة بها خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته التاسعة، حيث شارك العديد من دول الجوار في المسابقة، ولمزيد من التفاصيل عن كيفية التصويت على منقية الجزيرة تابعونا في السطور القادمة.

التصويت على منقية الجزيرة

يستطيع جميع الأشخاص من التصويت لاختيار منقية الجزيرة لهذا العام، وذلك من خلال التصويت على الرابط الرسمي لمنصة راعي النظر، حيث يذكر أنه أقيمت مواجهتين يوم السبت الماضي بين كل من منقبة مهلكات الحمر التي تعود ملكيتها إلى يزيد المطيري، ضد منقية شقح النصر التي يمتلكها غازي الذيابي، وقد اشتعل التصويت بشكل كبير على الموقع أدى إلى تعطله بضع ساعات ليعود العمل مرة أخرى، وذلك نتيجة الضغط الشديد عليه.

كيفية التصويت على منصة راعي النظر

يستطيع جميع الأشخاص التصويت لاختيار منقية الجزيرة على منصة راعي النظر وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة راعي النظر الإلكتروني.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف أو حساب جوجل.

سوف تحصل على نقاط مجانية من أجل التصويت، ويجب أن يتم استخدام تلك النقاط في اليوم نفسه.

إذا رغبت في زيادة عدد النقاط يمكنك شراء النقاط من خلال إحدى قنوات الدفع الإلكترونية الآمنة والتي تمكنهم من التصويت أكثر من مرة خلال اليوم.

جوائز مسابقة منقية الجزيرة

أعلنت الجهات المختصة عن المسابقة عن عدد من الجوائز لمنقية الجزيرة، وتتمثل تلك الجوائز في التالي: