اكتشفوا كل جديد حول FFR موقع شحن جواهر Freefire تسجيل الاكواد فري فاير بالمجان وهدايا موقع جرينا - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:48 صباحاً - ينتشر البحث في هذا الوقت الراهن حول الاكواد فري فاير الحديثة، التي يكثر استخدامها لاستبدالها بالمكافآت التي تمنحها اللعبة لكافة مستخدميها من اللاعبين المحترفين، وتلك الأكواد تكون بمثابة الهدية والمكافأة التي تساعد اللاعب في أن يحصل على الكثير من المميزات في داخل واقع اللعبة الافتراضي، ومن خلال التقرير نستعرض الأكواد التي يمكن من خلالها أن يستفيد اللاعب بالحصول على العديد من الهدايا، أو الأسلحة التي ستمنحه مزيد من الاحتراف أثناء خوض الجولات المختلفة من لعبة فري فاير.

تسجيل الاكواد فري فاير

يمكن أن يقوم اللاعب المستخدم للعبة فري فاير بمتابعة تلك الخطوات المقبلة التي تسهل من استبدال الأكواد الخاصة باللعبة فري فاير، وأهم الخطوات الخاصة بالتسجيل واستبدال تلك الأكواد ما يأتي:

الانتقال للموقع الرسمي جارينا.

يجب أن يتم إجراء تسجيل الدخول على الموقع الرسمي جارينا، ويمكن للمستخدم القيام بالتسجيل عبر أي حساب يمتلكه سواء على جوجل أو فيس بوك أو تويتر، ومن ثم يتم إدهخال الكود المراد استبداله.

عدد الأرقام أو الرموز في الكود ما بين 12 إلى 16 رقم لا بد من نسخه ولصقه حتى لا يكون هناك خطأ في تدوينه.

الضغط على الزر الخاص باستبدال الكود.

أكواد بالمجان من فري فاير

يمكن للاعب الاستفادة من عدد من الأكواد المجانية التي نتعرف عليها من خلال ما يأتي، والتي تتيح الفرصة لكل من يستخدمها كي يطور من مستوى وطريقة لعبة، وذلك من خلال استبدال تلك الأكواد واستخدامها وفق الطريقة سالفة الذكر للحصول على المكافآت:

FF5TGB9V4C3X.

FF2VC3DENR.

.FF3G4HJU87TG

FF6YH3BFD7VT.

FF8HG3JK5L0P.

FFR3GT5YJH76.

.FFR4G3HM5YJ

FF2VC3DENRF5.

FFB2GH3KJL56

FF1V2CB34ERT.

FFQ1SW9DVR3T.

وتساعد تلك الأكواد أيضا بما تمنحه للاعب من مكافآت في القدرة على تخطي المستويات الصعبة في اللعبة، وذلك من خلال استبدالها عبر الموقع الرسمي جارينا.