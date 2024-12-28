عاجل:جماعة الحـ.وثي تعلن إسقاط طائرة تابعة لهذه الدولة وتصدر بيان جديد - أخبار كلمتك

أكدت مليشيا الحوثي عن إسقاطها طائرة أمريكية نوع "MQ_9" أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء بصاروخ أرض - جو محلي الصنع.

وجاء في نص البيان الذي صدر الليلة:

2/ بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إسقاط طائرة أمريكية نوع (MQ-9) أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء 28 - ديسمبر - 2024م

⁨بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا

تمكنتِ الدفاعاتُ الجويةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى من إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 وذلك أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَّ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ البيضاء.

تمت عمليةُ إسقاطِ الطائرةِ بصاروخٍ أرضِ جوِّ، محليِّ الصنع.

وتعدُّ هذه الطائرةُ هي الثالثةَ عشْرةَ التي تمكنتْ دفاعاتُنا الجويةُ من إسقاطِها خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسناداً لغزة.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَها في التصدي لكلِّ محاولاتِ الأعداءِ النيلَ من سيادةِ بلدِنا وأنَّها مستمرةٌ في عملياتِها المساندةِ لغزة، وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.



واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 27 من جمادَى الآخرة 1446للهجرة

الموافق للـ 28 ديسمبر 2024م

