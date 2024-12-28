ألفت عمر تطمئن الجمهور على صحة والدها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 07:30 مساءً -

طمأنت الفنانة ألفت عمر، متابعيها على الحالة الصحية لوالدها، الذي يرقد في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، حيث أكدت أن حالته قد تحسين بشكل كبير بعد أن كانت حرجة للغاية

وكتبت ألفت عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك منشورًا قالت فيه: “امبارح طلبت دعواتكم والنهاردة حبيت أقولكم الدعوات جابت نتيجة ووالدي حالته اتحسنت شكرا من قلبى لكل حد دعاله”

والد ألفت عمر

وكانت قد ظهرت الفنانة ألفت عمر وهي تبكي بشدة، من خلال فيديو بث مباشر عبر فيس بوك، وطلبت من الجمهور الدعاء لوالدها الذي يرقد بغرفة العناية المركزة وفي حالة صحية حرجة للغاية.

معلومات عن ألفت عمر

وألفت عمر من مواليد 1973، اتجهت للعمل في التمثيل بعد تخرجها في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وكان أول ظهور لها في مسلسل "نسر الشرق" الجزء الأول منه، ومن أفضل الأدوار التي قدمتها مع الفنانة يسرا في مسلسل “قضية رأى عام” وكان بمثابة نقلة في تاريخها الفني، وبعدها شاركت في العديد من الأعمال منها “سارة” بطولة النجمة حنان ترك، و"ولاد ناس".

آخر أعمال ألفت عمر

وعلى صعيد آخر انتهت ألفت عمر من تصوير دورها في مسلسل "فوبيا" والذي تلعب فيه دور صديقة الفنانة نرمين الفقي المقربة ولكنها في الوقت نفسه تشعر بالحقد تجاهها ما يخلق الكثير من الأحداث والأزمات.

والمسلسل ينقسم لمجموعة من القصص هذه هي إحداها وتشارك ألفت بطولة هذه الحكاية مع نرمين الفقي وأمير صلاح الدين وغادة طلعت، وفي القصص الأخرى كل من سوسن بدر ورانيا يوسف وناهد السباعي، والمسلسل من تأليف أحمد عزت وإخراج رؤوف عبد العزيز، والذي التقت ألفت معه في فيلم لم يعرض بعد بعنوان "الميثاق"، وتدور أحداثه في اقتباس جديد لقصة فاوست الذي يعقد اتفاقا مع الشيطان ويلعب البطولة فتحي عبد الوهاب بينما تلعب ألفت عمر دور زوجته.

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