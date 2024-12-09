اكتشفوا كل جديد حول رسميا .. نتائج القبول المركزي والمباشر 2024 الدور الثالث في العراق وخطوات الحصول علي الرابط الرسمي www.dirasat-gate.org - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:28 صباحاً - يبحث العديد من الطلاب علي معرفة نتائج القبول المركزي والمباشر 2024 الدور الثالث في العراق، ومن المقرر ان قام جميع الطلاب بتأدية الاختبارات الخاصة بهم في الفترات الأخيرة لهم وينتظرون النتيجة بفارغ الصبر، حيث من المقرر ان هؤلاء الطلاب لم يتم توفيقهم في الدور الأول والثاني لذلك بدأوا في امتحانات الدور الثالث من اجل النجاح، وتعمل وزارة التربية والتعليم بتوفير الرابد الرسمي لمعرفة النتائج الخاصة بهم، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن نتائج القبول المركزي والمباشر 2024 الدور الثالث في العراق من خلال متابعة هذا المقال.

نتائج القبول المركزي والمباشر 2024

قامت دائرة الدراسات والتخطيط في دولة العراق بالتوضيح ان عدد القبول في الدور الأول والثاني وهم من الطلاب الذين لم يتم حصولهم هلي قبول مركزي وكان عدد هؤلاء الطلاب وصل الي 1.140، وجاء عدد الناجحين الذين اجتازوا الدور الثالث الي 16.433 طالب، وسوف نتعرف في السطور المقبلة علي رابط النتائج للحصول عليها بشكل سهل وبسيط.

رابط الحصول علي نتائج القبول المركزي الدور الثالث في العراق 2024

يبحث العديد من الطلاب علي معرفة النتائج الخاصة بالقبول المركزي والمباشر، واليكم اتباع الخطوات علي الشكل التالي: