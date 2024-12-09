“الورقة الخضراء” اعلي سعر للدولار اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 مقابل الجنية المصري في السوق السواء وفي البنوك المصريفة - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:09 صباحاً - من اكثر ما يتم التساؤل عنه على مواقع البحث المختلفة منذ بداية الصباح هو ما اعلي سعر للدولار اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 مقابل الجنية المصري في السوق السواء وفي البنوك المصرفية التجارية والحكومية، وكان هذا من قبل الكثير من المواطنين الذين يهتمون بسعر صرف الورقة الخضراء مقابل العملات، وهذا يعود على قوة هذه العملة بالنسبة للعملات الأخرى، حيث يعد الدولار هو المتحكم الأول في اقتصاد الكثير من الدول النامية ، لذلك يتم متابعة اتجاه المؤشر الخاص به من قبل الكثير، ومن خلال هذا التقرير سوف نوفر لكم اخر تحديث لسعر الدولار الان.

اعلي سعر للدولار اليوم مقابل الجنية المصري في السوق السواء

استقر الان سعر الدولار الأمريكي امام الجنية المصري في السوق السوداء عند مستوى 49.10 جنيه للشراء.

استقر الان سعر الدولار الأمريكي امام الجنية المصري في السوق السوداء عند مستوى 50.10 جنية للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

50.17 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار في بنك مصر اليوم

‎ 50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم

‎ 50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

‎ 50.21 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

‎ 50.10 جنيه للشراء.

50.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

‎ 50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي