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الرياضة - 09:46 - رابط الاستعلام عن مواعيد امتحانات وظائف البريد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:46 - رابط الاستعلام عن مواعيد امتحانات وظائف البريد - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - رابط الاستعلام عن مواعيد امتحانات وظائف البريد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 09:46 صباحاً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن فتح باب الاستعلام عن مواعيد الامتحانات لوظائف أخصائي بريد، أخصائي مكتب بريد، وأخصائي خدمة عملاء بالبريد المصري، والتي من المقرر إقامتها في الفترة المقبلة.

الاستعلام عن امتحانات وظائف البريد المصري

وتوفر الأسبوع لمتابعيها معرفة كل ما يخص الاستعلام عن مواعيد امتحانات وظائف البريد المصري وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا

البريد المصري

مواقيت امتحانات وظائف البريد المصري

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان أصدره الخميس، عن جدول مواعيد الامتحانات لمحافظتي القليوبية وبني سويف، والتي من المقرر أن تقام في الفترة من 28 يناير الجاري وحتي 5 فبراير المقبل، على أن يتم الإعلان عن باقي المحافظات تباعا، وذلك تيسيرا وتسهيلا على المواطنين لمراعاة الظروف المناخية وحجز وسائل المواصلات في الوقت المناسب قبل الاختبارات.

ودعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المتقدمين من المحافظات الأخرى لمتابعة الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

طريقة الاستعلام عن مواقيت امتحانات وظائف البريد المصري

يتم الاستعلام عن مواقيت الامتحانات عن طريق موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

ويتعرف المتقدمين على مواعيد امتحاناتهم عن طريق إدخال البيانات الشخصية الخاصة التي تم تقديمها قبلاً أثناء التقديم.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

التقديم لوظائف البريد المصري

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في وقت سابق عن فتح باب التقديم لوظائف البريد المصري من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وذلك سعيا من الدولة في توظيف الكوادر البشرية المؤهلة لوظائف القطاع البريدي في مصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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