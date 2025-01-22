الرياضة - 10:16 - معاشات شهر فبراير 2025.. موعد الصرف وكيفية الاستعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:16 صباحاً - معاشات شهر فبراير 2025.. أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات فبراير 2025 لـ الفئات المستحقة في الدولة، الذي يبلغ عددهم 13 مليون مواطن.

معاشات شهر فبراير 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر فبراير 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف معاشات فبراير 2025

قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر فبراير 2025 بدءً من يوم 1 فبراير 2025، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر فبراير 2025 المقبل.

أماكن صرف معاشات فبراير 2025

وحددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أماكن صرف معاشات فبراير 2025، وهم كالآتي:

- منافذ البريد المصري.

- منافذ فوري وكروت ميزة.

- ماكينات الصراف الآلي ATM.

قيمة معاشات شهر فبراير 2025

- تتقاضى الشريحة الأولى من أصحاب المعاشات نحو 1495 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة الثانية من أصحاب المعاشات نحو 1725 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة الثالثة من أصحاب المعاشات نحو 1840 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة الرابعة من أصحاب المعاشات نحو 2300 جنيه.

- تتقاضى الشريحة الخامسة من أصحاب المعاشات نحو 2645 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة السادسة من أصحاب المعاشات نحو 2990 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة السابعة من أصحاب المعاشات نحو 3335 جنيهًا.

معاشات فبراير 2025

- تتقاضى الشريحة الثامنة من أصحاب المعاشات نحو 3680 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة التاسعة من أصحاب المعاشات نحو 4025 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة العاشرة من أصحاب المعاشات نحو 4370 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة الحادية عشرة من أصحاب المعاشات نحو 4715 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة الثانية عشرة من أصحاب المعاشات نحو 5060 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة الثالثة عشرة من أصحاب المعاشات نحو 5405 جنيهات.

- تتقاضى الشريحة الرابعة عشرة من أصحاب المعاشات نحو 11.592 جنيه.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2025

1 - الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - اضغط على أيقونة صاحب معاش.

3 - اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات.

4 - اضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

5 - ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

6 - اضغط على أيقونة استعلام، تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.