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الرياضة - 10:16 - معاشات شهر فبراير 2025.. موعد الصرف وكيفية الاستعلام - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:16 - معاشات شهر فبراير 2025.. موعد الصرف وكيفية الاستعلام - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:16 - معاشات شهر فبراير 2025.. موعد الصرف وكيفية الاستعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:16 صباحاً - معاشات شهر فبراير 2025.. أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات فبراير 2025 لـ الفئات المستحقة في الدولة، الذي يبلغ عددهم 13 مليون مواطن.

معاشات شهر فبراير 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر فبراير 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

معاشات شهر فبراير 2025
معاشات شهر فبراير 2025

موعد صرف معاشات فبراير 2025

قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر فبراير 2025 بدءً من يوم 1 فبراير 2025، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر فبراير 2025 المقبل.

معاشات شهر فبراير 2025
معاشات شهر فبراير 2025

أماكن صرف معاشات فبراير 2025

وحددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أماكن صرف معاشات فبراير 2025، وهم كالآتي:

- منافذ البريد المصري.

- منافذ فوري وكروت ميزة.

- ماكينات الصراف الآلي ATM.

معاشات شهر فبراير 2025
معاشات شهر فبراير 2025

قيمة معاشات شهر فبراير 2025

- تتقاضى الشريحة الأولى من أصحاب المعاشات نحو 1495 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة الثانية من أصحاب المعاشات نحو 1725 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة الثالثة من أصحاب المعاشات نحو 1840 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة الرابعة من أصحاب المعاشات نحو 2300 جنيه.

- تتقاضى الشريحة الخامسة من أصحاب المعاشات نحو 2645 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة السادسة من أصحاب المعاشات نحو 2990 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة السابعة من أصحاب المعاشات نحو 3335 جنيهًا.

معاشات شهر فبراير 2025
معاشات شهر فبراير 2025

معاشات فبراير 2025

- تتقاضى الشريحة الثامنة من أصحاب المعاشات نحو 3680 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة التاسعة من أصحاب المعاشات نحو 4025 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة العاشرة من أصحاب المعاشات نحو 4370 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة الحادية عشرة من أصحاب المعاشات نحو 4715 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة الثانية عشرة من أصحاب المعاشات نحو 5060 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة الثالثة عشرة من أصحاب المعاشات نحو 5405 جنيهات.

- تتقاضى الشريحة الرابعة عشرة من أصحاب المعاشات نحو 11.592 جنيه.

معاشات شهر فبراير 2025
معاشات شهر فبراير 2025

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2025

1 - الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - اضغط على أيقونة صاحب معاش.

3 - اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات.

4 - اضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

5 - ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

6 - اضغط على أيقونة استعلام، تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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