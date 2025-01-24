الرياضة - 08:46 - حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 24 يناير 2025 (بيان بدرجات الحرارة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 08:46 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة 24 يناير 2025، على جميع المحافظات والمدن المصرية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتي تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

وكشفت خرائط الطقس عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس لتكون سرعة الرياح من 60:40 كم /ساعة وارتفاع الأمواج من 3:2 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلى درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 12 العاصمة الإدارية 21 10 6 أكتوبر 21 10 بنها 20 11 دمنهور 20 12 وادي النطرون 21 11 كفر الشيخ 20 11 المنصورة 20 11 الزقازيق 21 12 شبين الكوم 20 11 طنطا 20 11 دمياط 20 13 بورسعيد 20 11 الإسماعيلية 21 11 السويس 21 11 العريش 19 09 رفح 20 09 رأس سدر 22 10 نخل 19 07 كاترين 14 - 00 الطور 22 13 طابا 20 08 شرم الشيخ 22 15 الإسكندرية 20 10 العلمين 20 09 مطروح 20 09 السلوم 17 10 سيوة 22 09 رأس غارب 22 14 الغردقة 23 14 سفاجا 23 15 مرسى علم 23 14 شلاتين 25 15 حلايب 22 16 أبو رماد 23 15 رأس حدربة 22 17 الفيوم 20 11 بني سويف 21 10 المنيا 21 09 أسيوط 21 09 سوهاج 23 10 قنا 25 11 الأقصر 24 11 أسوان 24 13 الوادي الجديد 23 12 أبو سمبل 23 13