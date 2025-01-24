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الرياضة - 09:46 - وزير الخارجية الأمريكية الجديد يثمن دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:46 - وزير الخارجية الأمريكية الجديد يثمن دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - وزير الخارجية الأمريكية الجديد يثمن دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 09:46 صباحاً - ثمّن وزير الخارجية الأمريكي الجديد، ماركو روبيو، الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والدور المحوري الذي تضطلع به مصر في منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي، بالجهود التي بذلتها مصر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة.

وشدد روبيو، على أن الإدارة الأمريكية الجديدة حريصة على دفع علاقات التعاون الثنائي مع مصر قدمًا في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير الخارجية الأمريكي الجديد، ماركو روبيو، استعرضا فيه الرؤى والتقييمات لمستجدات الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار التواصل المصري مع الإدارة الأمريكية بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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